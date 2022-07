Il Comune cerca 4 agenti di polizia locale,

un dirigente tecnico e due operai

ASSUNZIONI - Civitanova ha pubblicato due bandi di concorso e un avviso al centro per l'impiego

6 Luglio 2022

Assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro agenti di polizia locale (categoria C – con riserva di un posto ai volontari delle forze armate ai sensi degli articoli numero 1014 e 678 del decreto legislativ numero 66/2010) e uno per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo professionale di “dirigente tecnico” – Ccnl area “funzioni locali”: il comune di Civitanova ha pubblicato due bandi di concorso. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dai rispettivi avvisi di selezione dovranno compilare la domanda di partecipazione in modalità online – con Spid o Cie (Carta d’identità elettronica) – secondo le indicazioni contenute nei relativi bandi e disponibili sul sito del Comune di Civitanova nella sezione “Bandi di concorso – bandi attivi”. Le domande dovranno pervenire entro il 30esimo giorno dalla data di pubblicazione, ovvero entro il 4 agosto.

Inoltre, il comune di Civitanova cerca due operai generici tramite centro per l’impiego dove è stato pubblicato l’avviso riguardante modalità di accreditamento per la selezione (ai sensi dell’articolo 16 legge numero 56/87). L’unica data per la partecipazione è il 13 luglio prossimo secondo le indicazioni dell’avviso. E’ possibile consultare ulteriori dati di contatto dei centri per l’impiego, al seguente link:

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego//Contatti-Sedi-Orari.

