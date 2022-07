Si sfonda il solaio,

precipita per oltre 3 metri

MONTECOSARO - Incidente in un calzaturificio. L'uomo, 38 anni, portato in ospedale. Indagini dello Spsal in corso

5 Luglio 2022 - Ore 14:55 - caricamento letture

Al lavoro per sostituire un raffrescatore, il solaio si sfonda e precipita per più di tre metri: in ospedale un 38enne. L’incidente è avvenuto in un calzaturificio di Montecosaro intorno alle 11 di questa mattina.

L’uomo, calabrese, lavoratore autonomo, si stava occupando di rimuovere il vecchio raffrescatore che si trovava posizionato sul solaio dell’azienda con uno nuovo. È stato allora che è avvenuto l’incidente. Il solaio, secondo quanto è stato ricostruito dagli ispettori dello Spsal dell’Asur, Linda Lombardelli e Rossano Mei, si è sfondato e il 38enne è precipitato nel vuoto. Sul posto è intervenuto il 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Civitanova in codice giallo. Avrebbe riportato un politrauma. Dopo i soccorsi sono partite le indagini dello Spsal. Il punto sotto al solaio dove si è aperta la voragine è stato interdetto al passaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA