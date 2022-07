L’Ufficio postale di Colleverde si trasferisce,

il sindaco: «Posizione strategica

Già aumentati i clienti»

MACERATA - Taglio del nastro per la filiale del quartiere in viale Indipendenza, dopo anni in via Lorenzoni. Il direttore di Poste Pedetti: «Abbiamo abbattuto le barriere architettoniche, che c’erano nel vecchio ufficio, con un accesso dedicato ai disabili che ora possono entrare senza difficoltà nella succursale»

di Mauro Giustozzi (Foto di Fabio Falcioni)

Da via Lorenzoni a viale Indipendenza in una sede che si affaccia lungo la strada, di più facile accesso anche per anziani e disabili visto che sono state abbattute le barriere architettoniche, con locali luminosi ed una tecnologia nei posti di lavoro degli impiegati sempre più all’avanguardia.

E’ la nuova sede della succursale di Poste Italiane che si trova nelle vicinanze del quartiere di Colleverde a Macerata e che stamattina è stata inaugurata alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli e del direttore della Filiale di Macerata, Calisto Pedetti. Alla cerimonia hanno preso parte anche l’attuale direttrice della sede di viale Indipendenza, Laura Pasquali, Debora De Luca specialista commerciale di Poste, Paola Balducci responsabile risorse umane dell’ente, Stella Marzialetti responsabile gestione operative e Laura Severini che si occupa del commerciale per la filiale di Macerata. Una cerimonia che si è tenuta mentre la struttura era comunque operativa e che ha destato curiosità ed interesse anche nei clienti che hanno proseguito ad affluire subito dopo il taglio del nastro.

«E’ una sede bellissima, moderna che si affaccia in una zona di passaggio e facilmente raggiungibile sia dai residenti in questo quartiere che da altri maceratesi e non che vogliono utilizzare i servizi di Poste Italiane –ha ribadito il sindaco Sandro Parcaroli-. In questo poco tempo di attività mi dicono che si è registrato un aumento nei flussi di presenze agli sportelli, segno che le persone hanno gradito ed apprezzato questa nuova collocazione della filiale. La posizione è strategica sia per l’intera cittadinanza che chi in questo quartiere risiede o lavora: siamo contenti che le Poste abbiano individuato questa soluzione con un servizio che si affianca a quello della farmacia ed altri servizi a disposizione del rione. Inserire l’Ufficio Postale in una zona viva diventa così anche uno stimolo alla socializzazione e all’aggregazione in particolare, appunto, per l’utenza anziana. Questa nuova sede dimostra l’impegno di Poste sulla città».

Raggiante anche il direttore della filiale di Macerata, Calisto Pedetti, per l’inaugurazione di una struttura che si trova lungo un viale Indipendenza molto trafficato sia a livello veicolare che pedonale ed è un punto di riferimento facilmente raggiungibile da tanti maceratesi. «Abbiamo voluto dare maggiore visibilità a questo ufficio postale -ha detto Pedetti- sulla via principale rispetto a dove era prima decisamente più nascosto. Con la realizzazione di questo ufficio diamo anche un nuovo servizio ai cittadini, soprattutto nei quartieri di Colleverde e Santa Croce. Abbiamo abbattuto le barriere architettoniche, che c’erano nel vecchio ufficio, con un accesso dedicato ai disabili che ora possono entrare senza difficoltà nella succursale. Qui offriamo gli stessi servizi che i nostri clienti conoscevano già nella sede precedente. La visibilità maggiore è anche segno di sicurezza che è sempre al centro di Poste Italiane e dei suoi dipendenti e clienti: il nostro impegno sulla città resta elevato, stiamo osservando come si muove il territorio e la clientela in maniera che in base a quello che scaturirà cercheremo di fare nuovi interventi. Per quanto riguarda il periodo estivo già iniziato peraltro, in luglio ed agosto il servizio sarà garantito ma anche razionalizzato, con alcuni uffici aperti, altri uffici avranno chiusure pomeridiane ed altri ancora magari chiusure anche giornaliere, in particolare per gli uffici più piccoli».

L’ufficio di viale Indipendenza ai civici 18/20 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino le 12.45. L’ufficio, che garantisce gli standard di accoglienza e sicurezza per i clienti e il personale, è dotato di due sportelli abilitati a tutte le operazioni e di una sala consulenza con personale qualificato per fornire chiarimenti e consigli in modo riservato sui prodotti di risparmio, protezione e investimento dell’azienda. Particolarmente emozionata l’attuale direttrice della succursale postale di viale Indipendenza. «Ho avuto la fortuna di vivere questo passaggio dalla sede di via Lorenzoni a questa nuova struttura -ha affermato Laura Pasquali- ed ho apprezzato moltissimo la nuova collocazione oltre che la modernità degli interni dell’ufficio. Pure da parte dell’utenza si è registrato un immediato gradimento per la scelta fatta da Poste Italiane con apprezzamenti che ci sono stati espressi direttamente allo sportello dai clienti. Nel quartiere c’è stato favore per questa nuova sede da subito. I nostri utenti non sono solo quelli del quartiere, ma essendo più visibile e facilmente individuabile la sede di viale Indipendenza abbiamo riscontrato un afflusso cresciuto di clientela di ogni zona di Macerata. Un cambiamento forte che sta dando ottimi risultati. In questa succursale lavoriamo io ed una mia collega ma si andrà verso il potenziamento con una terza figura che mi auguro presto sarà con noi».

