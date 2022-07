“Insieme per gli altri”,

tour estivo per l’orchestra fiati

MUSICA - Sei gli appuntamenti già andati in scena a giugno. Ecco il programma dei prossimi appuntamenti

Sono stati ben sei i concerti che nel mese di giugno hanno portato la Colonna Sonora della Solidarietà in prestigiose piazze di Marche e Abruzzo, ai quali si vanno ad aggiungere altri sette concerti in programma nei prossimi mesi di luglio e agosto, che vanno a completare un tour estivo ricco di appuntamenti live per l’Orchestra di Fiati insieme per gli Altri” diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, all’insegna della musica a sostegno del territorio ed ad integrazione delle attività che le associazioni di volontariato svolgono da sempre.

L’Orchestra di fiati insieme per gli Altri attualmente vanta un organico di circa 40 elementi, mentre sono più di 70 i musicisti che si sono alternati sul palcoscenico in questi 3 anni di attività, nel corso dei quali sono stati eseguiti ben 73 concerti in 38 località del territorio nazionale con più di 20mila spettatori e oltre 30mila euro raccolti in favore di 56 associazioni di volontariato che hanno chiesto la nostra partecipazione alle loro iniziative.

I prossimi appuntamenti sono i seguenti: venerdì 8 luglio, presso il Santuario di San Pacifico di San Severino, venerdì 15 luglio all’Istituto “Villaggio delle Ginestre” Congregazione delle Figlie di S. Maria della Provvidenza – Opera Don Guanella di Recanati, mercoledì 20 luglio nel Santuario S.S. Crocifisso di Treia, 31 luglio al Duomo di Fermo , venerdì 6 agosto in Piazza Mazzini di Sant’Angelo in Pontano, per concludere mercoledì 24 agosto in Piazza Miramare di Numana, infine il 28 agosto a Maiolati Spontini nel Parco Colle Celeste.

«Tutti gli eventi – scrive l’orchestra – come sempre in linea con la nostra “mission”, sono ad ingresso gratuito, ed associate ad iniziative benefiche o valorizzazione del patrimonio artistico/culturale con inizio previsto per le 21.

Sulla pagina facebook “orchestra fiati insieme per gli altri” è possibile avere notizie sempre aggiornate sugli eventi in programma e su possibili ulteriori date che potrebbero aggiungersi al già ricco calendario.

