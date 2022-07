Parcheggio del Santo Stefano

a disposizione dei turisti

POTENZA PICENA - Lo spazio verde in via Rossini, di fronte ai campi da tennis, sarà gratuito. Il sindaco e l’assessore al Turismo hanno consegnato agli chalet L'Ancora, Sun Beach e Giamirma una sedia job e una passerella per agevolare l’accesso in spiaggia alle persone con difficoltà motorie

5 Luglio 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

Uno spazio sempre aperto e gratuito, dove poter parcheggiare il proprio veicolo a Porto Potenza. Il Comune di Potenza Picena, «al fine di favorire la possibilità di posteggio, anche per quest’anno, ha chiesto alla Kos Santo Stefano l’utilizzo dell’ampio spazio verde, collocato in via Rossini, di fronte ai campi da tennis».

Il sindaco e l’assessore al Turismo di Potenza Picena, invece, hanno consegnato agli chalet L’Ancora, Sun Beach e Giamirma una sedia job e una passerella per agevolare l’accesso in spiaggia alle persone con difficoltà motorie. Sono infatti questi i tre stabilimenti del litorale portopotentino che hanno risposto alla manifestazione d’interesse emanata dal Comune, proprio per avere in concessione di tale dotazione. Un’opportunità possibile grazie all’adesione dell’amministrazione al relativo bando della Regione. «Grazie agli chalet che hanno scelto di dare seguito a questa iniziativa – conclude l’amministrazione -, aiutandoci nell’importante missione di rendere il nostro litorale sempre più inclusivo».

