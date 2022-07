Due weekend affollati di gente

per quattro spettacoli teatrali

LORO PICENO - La rassegna per Gruppi amatoriali premio Castrum Lauri si è chiusa con la rappresentazione Boeing Boeing, grazie alla regia di Eraldo Forti. Sabato è andato in scena Rise up, spettacolo di danza presentato dalla palestra Performance, di Daniela Compagnucci

5 Luglio 2022 - Ore 14:00 - caricamento letture

Loro Piceno ha vissuto due weekend affollati di gente, dove in molti si sono ritrovati per assistere a quattro rappresentazioni teatrali amatoriali ed a un sabato ricco di spettacoli di danza.

Grazie alla compagnia Gli amici del teatro, Gat Marche e l’amministrazione comunale, quest’anno si è riusciti a riprendere la rassegna teatrale per Gruppi amatoriali premio Castrum Lauri, ormai giunta alla sua 24esima edizione. La rassegna si è chiusa domenica con la rappresentazione della locale compagnia che ha messo in scena Boeing Boeing, grazie alla regia di Eraldo Forti. Il sabato è andato in scena Rise up, spettacolo di danza presentato dalla palestra Performance, di Daniela Compagnucci. Uno spettacolo che ha visto sul palco esibizioni singole e di gruppo, danza moderna e classica.

«Molti i sacrifici e le privazioni per chi si cimenta nel teatro e nella danza – ha dichiarato il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni –, ma grazie alla tenacia ed alla passione di tutti oggi possiamo godere di queste magnifiche rappresentazioni. Ringrazio Gli amici del teatro che hanno, durante il periodo di pandemia, offerto delle belle serate di lettura tramite la pagina Facebook del Comune e Daniela Compagnucci, che insieme alle insegnanti di ballo, hanno continuato gli esercizi utilizzando i sistemi di collegamento da remoto. Sono questi buoni esempi da seguire».

Loro Piceno proseguirà l’estate con altri appuntamenti, fino ad arrivare a quello di punta: il festival del vino cotto, nei giorni del 25, 26, 27 e 28 agosto. Quest’anno si festeggia la 50esima edizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA