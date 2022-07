Albero cade nell’area verde

CIVITANOVA - E' successo tra viale Vittorio Veneto e il lungomare Piermanni intorno alle 20

5 Luglio 2022 - Ore 21:18 - caricamento letture

Pianta si spezza e cade in un’area verde, a Civitanova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. È successo intorno alle 20 nello spazio verde che si trova dietro la biblioteca Zavatti di viale Vittorio Veneto e che sull’altro lato si affaccia sul lungomare Piermanni. La pianta è alta diversi metri. Quando è caduta c’erano diverse persone in giro a camminare o fare sport ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per occuparsi della rimozione dell’albero.

