Negozi aperti e attrazioni serali,

pronte al debutto le “Notti d’estate”

CIVITANOVA - Un progetto nato a primavera grazie alla collaborazione tra la Pro Loco e gli stessi commercianti della via, accolto e supportato dalla Giunta. Il programma e le ordinanze per la regolamentazione del traffico

Corso Vittorio Emanuele si prepara al debutto della stagione estiva con una nuova iniziativa: “Notti d’estate”, con negozi aperti e attrazioni serali. Un progetto nato a primavera grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Civitanova e gli stessi commercianti della via, accolto e supportato dalla Giunta comunale. Si parte mercoledì 6 luglio con la street art workshow di giovani artisti, dj vinil e dj soul funcky disco. Il 13 luglio, spazio al ballo con La notte della pizzica. Il 20 luglio aria di circo, con Sturdust acrobazie sotto le stelle. Il 3 agosto musica insieme con il maestro Samuele Dutto e i suoi allievi.

Il programma si inserisce nelle attività promosse dalla città di Civitanova «per incentivare l’attrattività turistica, creare momenti di aggregazione per famiglie e bambini, giovani e accoglienza in genere in base al principio di sussidiarietà orizzontale, dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che continua a comportare gravissime ripercussioni sulle attività economiche e sociali del paese, colpendo in particolare il settore turistico e commerciale», scrive l’amministrazione.

In occasione delle iniziative, nei giorni 6, 13, 20 e 27 luglio, 3 e 10 agosto, in corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Mazzini, ambo i lati), scatta quanto segue: divieto di sosta con rimozione ed il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di soccorso, di polizia e degli autorizzati che espongono il contrassegno rilasciato dalla Pro Loco dalle 20 alle 24. Nei primi quattro stalli di sosta posizionati sul lato ovest della via, a partire da piazza XX Settembre, divieto di sosta con rimozione dalle 19 alle 24 eccetto per i veicoli autorizzati che espongono il contrassegno rilasciato dalla Pro Loco. La chiusura e la riapertura al traffico veicolare saranno a cura della Pro Loco Civitanova.

