L’Avis premia i nuovi nati

nel ricordo di Desiré Cognigni

CIVITANOVA - Tredici figli e figlie di donatori hanno ricevuto un quadro personalizzato e un buono

1 Luglio 2022 - Ore 12:02 - caricamento letture

Premiazioni e doni per i nuovi nati, figli e figlie di genitori Avis di Civitanova. La cerimonia per la consegna si è svolta ieri allo Chalet Petè. Le premiazioni sono state dedicate a Desirè Cognigni, morta a 16 mesi. Tredici neonati nell’anno 2021, figli di donatori Avis Civitanova, hanno ricevuto un quadretto personalizzato realizzato a mano ed un buono del valore di 100 euro per l’acquisto di beni di necessità per il neonato. Hanno partecipato, portando la loro testimonianza di donatori Avis ed Admo, i genitori di Desirè Cognigni, cui da quest’anno è dedicato il Premio: la piccola, premiata lo scorso anno, perché nata 2020, a soli 16 mesi è volata in cielo per una leucemia.

(Redazione Cm)

(Foto Ciro Lazzarini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA