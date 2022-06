Smontaggio di una gru,

come cambia la viabilità

MACERATA - Ordinanza per regolamentare il traffico via Trieste: sarà valida sabato dalle 6 alle 18

30 Giugno 2022 - Ore 13:50

Smontaggio di una gru in un cantiere edile in viale Trieste, il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità nella zona interessata dall’intervento. Il provvedimento entrerà in vigore sabato 2 luglio, dalle 6 alle 18.

In viale Trieste: divieto di transito con sbarramento fisico, per tutti i veicoli provenienti da viale Puccinotti a partire da porta Convitto e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in sosta negli gli stalli per la sosta lungo le mura nel tratto interessato dall’intervento.

In viale Puccinotti: obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti da piazza Garibaldi e corso Cavour giunti all’altezza dell’ex bar “Narciso” con immissione obbligatoria in via dei Giardini Diaz e prosecuzione in piazza Marconi e obbligo di restringimento carreggiata da due ad una corsia di marcia verso destra nel tratto antecedente allo sbarramento di viale Trieste per facilitare l’immissione dei veicoli provenienti da viale Puccinotti in via dei Giardini Diaz.

In via del Convitto: l’uscita dei veicoli da porta Convitto sarà a cura della ditta che assicurerà il transito in sicurezza verso lo sbarramento in viale Puccinotti.

In via Caduti di Nassiriya: divieto di transito con sbarramento per tutti i veicoli provenienti da via dei Giardini Diaz e via Mameli, obbligo di proseguire dritto in via Piave o svolta a destra in via Mameli, per tutti i veicoli provenienti da via dei Giardini Diaz e che circolano in piazza Marconi e obbligo svolta a destra con obbligo di immissione in via Piave, per tutti i veicoli provenienti da via Mameli.

