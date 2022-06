Poule salvezza, Hotsand sorride:

maceratesi in vetta alla classifica

BASEBALL - Doppio successo contro i bolognesi del Longbridge, domenica la trasferta a Riccione contro il Torre Pedrera

30 Giugno 2022

Archiviata con un doppio successo la sfida casalinga di sabato scorso contro il Longbridge Bologna, l’Hotsand si appresta ad affrontare il girone di ritorno della poule salvezza della serie A. Si inizia domenica prossima (alle 11 e 15,30) a Riccione contro il Torre Pedrera, giovane formazione quest’anno all’esordio nella massima serie ed attualmente fanalino di coda nel girone. Il pronostico arride ai maceratesi, reduci dalle due vittorie interne per 10-4 e 6-0 contro i bolognesi del Longbridge, penultimi in classifica. La doppia affermazione permette all’Hotsand Macerata di riportarsi di nuovo in vetta alla classifica, in compagnia del Grosseto. Nella gara pomeridiana, subito avanti di 2 punti la squadra bolognese, per effetto di 2 basi su ball e 2 battute valide dei primi 4 battitori. Il riscatto giunge al 4° inning, quando i maceratesi producono l’allungo decisivo con quattro punti, segnati anche grazie al gran triplo di Cipolla; ottima anche la prestazione in attacco di Javier Lopez, autore di 4 valide su 4 turni, di cui 3 da 2 basi. Sul monte di lancio si avvicendano Turi, Torres e Ciarla, protagonista di 5 eliminazioni al piatto nelle ultime 2 riprese. Il divario tra le due squadre è apparso ancora più marcato nella gara serale, con la no-hit dei pitchers della Hotsand: in primis Frank Lopez, autore di una grandissima prestazione, con 6 innings lanciati, 0 valide concesse, 0 basi su ball e 10 eliminazioni al piatto, poi sostituito da Nacar, il quale da par suo ha tenuto le mazze avversarie a secco di battute. Dopo la trasferta di Bologna, un doppio confronto casalingo attende la Hotsand, che potrà beneficiare del fattore campo contro le avversarie più ostiche del raggruppamento, Nettuno Academy e Grosseto.

