Beccaccino “Macerata 2” nello spazio:

localizzato nell’areale della Russia

PROGETTO - Il volatile, equipaggiato di gps, grazie alla telemetria satellitare, è stato catturato nel Padule di Fucecchio in Toscana, mentre ora staziona in Russia

30 Giugno 2022 - Ore 17:26 - caricamento letture

Il beccaccino denominato “Macerata 2”, equipaggiato di gps, è stato localizzato nel vasto areale della Russia, luogo in cui attualmente staziona, grazie alla telemetria satellitare. L’Ambito territoriale di caccia Macerata 2, che ha aderito al progetto promosso dall’Associazione cacciatori migratori acquatici (Acma), ha contribuito all’acquisto di un localizzatore gps. «I beccaccini monitorati denominati PB22 e MC2 sono stati catturati nel Padule di Fucecchio in Toscana, in collaborazione con l’Università di Pisa e attualmente il primo si trova in Lituania e l’altro nel vasto areale della Russia, luogo in cui attualmente staziona – si legge nella nota dell’Ambito territoriale di caccia Macerata 2 -. La telemetria satellitare è uno studio in continua evoluzione capace di offrire importanti elementi come date di partenza e di arrivo dei migratori, le loro eventuali soste, l’altezza e velocità di crociera, la conoscenza dei principali quartieri di svernamento e le rotte di migrazione. Proprio per queste peculiarità, il presidente dell’Atc Macerata 2 Pio Chiaramoni si dichiara molto soddisfatto di avere investito in questo studio, in quanto l’Atc da lui rappresentato ha sempre creduto nell’importanza dei dati scientifici ai fini gestionali – conclude la nota -. Seguiremo con attenzione i prossimi spostamenti per verificare il successo del progetto intrapreso».

