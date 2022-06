Scende dal bus e viene travolta da un’auto,

ragazza in prognosi riservata

CIVITANOVA - L'investimento in via Gobetti. La giovane, 30 anni, è stata portata a Torrette

28 Giugno 2022 - Ore 17:01 - caricamento letture

Travolta da un’auto mentre attraversa la strada, 30enne in prognosi riservata. L’investimento è avvenuto intorno alle 14 all’altezza dell’intersezione della zona industriale di Santa Maria Apparente, in via Gobetti. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia locale di Civitanova, la ragazza era appena scesa da un’autobus, in una zona senza strisce, in quel momento è passata un’auto con al volante un uomo sulla quarantina che andava in direzione del centro cittadino e l’ha centrata. Sul posto il 118 e la polizia locale per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Viste le condizioni della ragazza gli operatori dell’emergenza hanno deciso per il trasporto a Torrette. In quel momento non era disponibile l’eliambulanza e la ferita è stata trasportata all’ospedale regionale in ambulanza. La giovane donna è ricoverata in prognosi riservata.

(redazione CM)

