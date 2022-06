Calciomercato, tutte le novità in panchina

MOVIMENTI - In Eccellenza si separano le strade fra Nello Viti e la Sangiustese, che oltre a Matteo Possanzini ha contattato anche Luca Pavoni. Il Montefano sceglie Nico Mariani (ex Marina), vicino il ritorno del difensore Mattia Moschetta. Tutte le altre operazioni nelle categorie inferiori

26 Giugno 2022 - Ore 20:29 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Entra nel vivo il calciomercato dei dilettanti. In Serie D il Tolentino trova l’accordo per il rinnovo con il giovane attaccante Luca Cicconetti (2001), già oltre cento presenze in cremisi. In Eccellenza è ufficiale la separazione fra Nello Viti e la Sangiustese, oltre quelli con Matteo Possanzini, avviati contatti con Luca Pavoni (ex San Marco Servigliano Lorese). Al Montefano approda mister Nico Mariani, la scorsa stagione al Marina, mentre appende le scarpette al chiodo il centrocampista ’85 Lorenzo Carotti. Vicino al ritorno in viola il difensore centrale Mattia Moschetta, reduce dall’esperienza all’Urbis Salvia.

In Promozione, si dividono le strade fra Roberto Vagnoni e la Civitanovese. Novità invece a Corridonia, dove siederà in panchina Adolfo Rossi (ad inizio campionato scorso al Monturano Campiglione). Giuseppe Santoni dovrebbe ripartire da Potenza Picena. Sicura la prosecuzione fra Pietro Canesin e la Cluentina, che inserirà diversi under nell’organico della prima squadra prelevando dalla propria Juniores. Diverse conferme al Trodica, la più importante quella di Riccardo Cuccù, oltre a quelle del difensore Luca Ciaramitaro e del centrocampista Michael Cardinali. Ai saluti invece il capitano Paride Marcaccio, approdato all’ambizioso Elpidiense Cascinare del nuovo tecnico Roberto Buratti, forte dei nuovi gol di Francesco Eclizietta (Sarnano) e ad un passo da quelli di Michele Garbuglia (Montemilone Pollenza).

Sempre in Prima categoria, la Cingolana ufficializza il primo colpo: è il difensore Luca Vitali della Sampaolese, mentre l’attaccante Michele Tiranti approda ai cugini del Victoria Strada (in Seconda). Cambio alla guida del Cska Amatori Corridonia: via Gregory Pagnanini, arriva Christian Cervelli dall’Urbis Salvia. Rinnova il Montemilone Pollenza, il post Cotica sarà rappresentato da Luca Travaglini. Ufficiali, invece, le conferme di Simone Cicarè all’Appignanese (in uscita Raimondi, vicino al San Biagio), di Fabio Carucci alla Folgore Castelraimondo, di Stefano Compagnoni al Pollenza e di Claudio Eleuteri all’Elfa Tolentino. Il Portorecanati non conferma Ciccarelli. Ancora tutto fermo a Camerino, dove si attende la nascita della nuova società, mentre la Settempeda annuncia il primo ingresso in rosa, quello del centrocampista Jacopo Verdolini dall’Appignanese.

Digerita l’eliminazione dai playoff, in Seconda categoria sono pronte a puntare di nuovo in alto Borgo Mogliano, Montecassiano ed Esanatoglia. Il primo passo è la riconferma dei tre allenatori: rispettivamente Paolo Persichini, Samuele Bonifazi e Massimo Ferranti. Il Real Porto spara il botto in avanti: dalla Monteluponese ecco Emanuele Gasparrini, in uscita dalla Monteluponese al pari di mister Andrea Mazzaferro. A Civitanova è viva la pista che porta alla fusione fra lo United e il Città di Civitanova, con in pole mister Enio Tassetti. I cugini dell’Academy Civitanovese non rinnovano la fiducia a Renato Marcotulli, al quale è stato riproposto un ruolo nel settore giovanile. Alla Palombese in tre ipotesi per la panchina, in caso di mancata conferma di Fratini: Giammichele Francescangeli, Fabio Cervelli o una soluzione interna.

Un ritorno, invece, alla Vigor Macerata: ecco Marco Bonfigli. Francesco Fede sarà di nuovo allenatore del Sarnano, che è pronto a portare bomber Kingsley Okere (Borgo Mogliano) ancora ai piedi dei Sibillini, anche in vista dell’uscita di Andrea Verdicchio. Il Real Molino è intenzionato a continuare il rapporto con Francesco Nerla. La Belfortese rinnova la fiducia ad Andrea Casoni, la Sefrense a Marco Campetella. Il Santa Maria Apparente ufficializza Mauro Corvatta, ex Juventus Club Tolentino, che a sua volta annuncia Matteo Ruffini (interesse per il centrocampista del Montecassiano Meschini). Mister Simone Fugante, ex Victoria Strada, va a Le Torri Castelplanio e porta con se bomber Riccardo Montecchiarini.

Nonostante la retrocessione in Terza, il San Ginesio conferma il duo Stefano Francia e Daniele Carradori alla guida tecnica. Lo stesso intende fare l’Abbadiense con Gabriele Soldini. Entrambe le squadre faranno domanda di ripescaggio nella serie superiore, al pari degli Amatori Appignano, che ufficializzano la separazione con Giorgio Marsciani. Fabrizio Re è il nuovo allenatore dello Sforzacosta, mentre Davide De Angelis lo è della Giovanile Nicolò Ceselli. La Lorese divorzia da Armini. Mister Giorgio Micarelli resterà al Camerino Castelraimondo. Una nuova realtà è pronta a ripartire dal basso, l’Helvia Recina, squadra di Villa Potenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA