FIORI D'ARANCIO - Gioele Carnevali di Urbisaglia, numero uno del Chiesanuova, e Sara Pierantoni, farmacista di Corridonia, hanno pronunciato il fatidico sì nella chiesa dell'Abbazia di Fiastra

24 Giugno 2022 - Ore 17:32 - caricamento letture

Dopo dodici anni di fidanzamento hanno coronato oggi il loro sogno d’amore Gioele Carnevali e Sara Pierantoni. Lei è di Corridonia e lavora come farmacista ad Urbisaglia. Lui, impiegato alla Acquariomania di Piediripa e portiere del Chiesanuova calcio è di Urbisaglia. E proprio ieri ha festeggiato 32 anni. Il fatidico sì pronunciato nella chiesa dell’Abbazia di Fiastra, poi gli sposi insieme a parenti ed amici hanno proseguito i festeggiamenti a Villa Anitori a Loro Piceno. Infortunato nella parte finale della stagione, dopo la rottura del legamento crociato anteriore, il numero uno dei biancorossi tiferà domenica i compagni impegnati nello spareggio per centrare la promozione in Eccellenza.

