Da Masciarelli a Cantarini,

la Nazionale attori all’Helvia Recina

per regalare un sorriso

MACERATA CITTA' DELLO SPORT - La squadra affronterà una rappresentativa Anpis Marche per una partita di solidarietà e beneficienza: il ricavato sarà destinato ad attrezzare una spiaggia per le persone con problematiche psicosociali accessibile a tutti. L'appuntamento è per sabato alle 18,30

21 Giugno 2022 - Ore 14:28 - caricamento letture

Macerata Città Europea dello Sport 2022 accoglierà sabato a partire dalle 18,30, allo stadio Helvia Recina, la Nazionale italiana di calcio attori e la rappresentativa Anpis Marche per una partita di solidarietà e beneficienza. Un incontro voluto dall’Anpis – Associazione nazionale per l’inclusione sociale – il cui ricavato sarà destinato ad attrezzare una spiaggia per le persone con problematiche psicosociali accessibile a tutti. Il prezzo del biglietto è di 5 euro e la biglietteria aprirà alle ore 17. Gli attori che hanno confermato il loro sostegno con la presenza sono Stefano Masciarelli, il premio Oscar Giorgio Cantarini (“Il Gladiatore” e “La vita è bella”), il comico Antonio Giuliani. Non mancheranno nemmeno Franco Oppini e Maurizio Mattioli

«Ringraziamo Anpis Marche per aver organizzato questo evento a Macerata che ci auguriamo porterà tanta solidarietà oltre che divertimento e sport – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Non vediamo l’ora di vedere la Nazionale Attori in campo per una giusta causa, quella della promozione della salute mentale attraverso l’inclusione delle buone pratiche sportive non competitive e culturali». «Fa onore alla città di Macerata ospitare un evento di beneficienza che affronta il tema della salute mentale e che vede protagonisti atleti che sono veri campioni nella vita – ha aggiunto il presidente nazionale Anpis Roberto Grelloni -. Momenti come questi ci auguriamo possano sensibilizzare maggiormente i cittadini e le istituzioni sul tema della salute mentale e un ringraziamento va al Servizio Sanitario e ai Servizi di Dipartimento che hanno messo grande impegno nella realizzazione della manifestazione». «L’Anpis Marche utilizza molto lo sport nelle sue iniziative per l’inclusione sociale, poiché è uno strumento molto prezioso per il lavoro dei nostri volontari e professionisti – spiega il presidente Anpis Marche Gianluca Brilli -. Inoltre l’appuntamento si inserisce nel programma di Macerata Città Europea dello Sport 2022; ci è sembrato normale legare la raccolta fondi destinata al progetto di una spiaggia inclusiva con la manifestazione “Regalati un Sorriso” che da sempre è sinonimo di divertimento e solidarietà. È importante avere il contributo di più persone possibile e credo che i maceratesi risponderanno numerosi».

Gli attori convocati sono: Cantarini, Mazzocchetti, Oppini, Mattioli, Hamarz, Velo, Fortunato, Esposito, Balzo, Fulco, Mecucci, Davoli, Ermito, Masciarelli, Pantano, Tavani, Kone, Giuliani. A dirigere la squadra il mister Andrea Agostinelli. Tra i componenti dello staff ci saranno Mattei, Vitali, Gambino, Lozzi, Olivio.

