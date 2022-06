Cbf Balducci, che colpo:

Symone Abbott torna in Italia

VOLLEY - La 26enne schiacciatrice statunitense vestirà la maglia di Macerata nella prossima stagione

Symone Abbott sarà una giocatrice della Cbf Balducci Hr Macerata per la prossima stagione in Serie A1. Per la schiacciatrice statunitense classe 1996, Macerata sarà la seconda esperienza nella massima serie Italiana dopo l’esperienza nella stagione 2017-2018 con la Liu Jo Nordmeccanica Modena. Dopo di allora ha giocato gli ultimi anni in Saint Raphael Var Volley-Ball (Francia), Karayolları Spor Kulübü (Turchia), Athletes Unlimited Pro League (USA), Grises de Humacao (Puerto Rico) and AO Thiras (Grecia). «Qualsiasi opportunità di giocare in Italia è incredibile – ha dichiarato Symone Abbott – Quando ho sentito dell’interesse di Macerata è stata una decisione facile. Per quanto mi riguarda, ovviamente spero sempre di migliorarmi e giocare con le migliori giocatrici del mondo è il modo migliore per farlo. Per la squadra, l’augurio è di rimanere unite e combattere insieme le avversità».

