Atm, doppio trionfo:

la squadra maschile vola in B1,

quella femminile in C

TENNIS - Macerata si è aggiudicata due promozioni, raggiante il presidente del circolo di via dei Velini Fabiano Tombolini: «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi agonistici che ci eravamo prefissati ad inizio stagione e siamo orgogliosi di avere in squadra ragazzi e ragazze così in gamba che hanno formato due gruppi fantastici ponendo le basi per il futuro»

21 Giugno 2022 - Ore 13:11 - caricamento letture

E’ stata una domenica trionfale per l’Associazione Tennis Macerata quella trascorsa: promosse nella serie superiore entrambe le squadre di punta, maschile e femminile.

I ragazzi, capitanati da Fabiano Tombolini e Alessio Cherri, hanno concluso la loro cavalcata vincente nel proprio girone sconfiggendo, nell’ultima giornata, anche la formazione di Chieti per 5/1 assicurandosi, così, la possibilità di giocare il prossimo anno nel campionato di B1.

Le vittorie sono arrivate dai singolari di Nicolas Compagnucci, Enrico Piergallini e Samuele Tondelli e dai doppi formati da Tommaso Compagnucci-Enrico Piergallini e da Samuele Sada-Gianluca Acquaroli. Da sottolineare gli esordi di Gianluca Acquaroli, reduce da un brutto infortunio che non gli ha consentito di disputare gli incontri precedenti, e di Samuele Tondelli anche lui in ripresa dall’operazione al ginocchio subita lo scorso anno. Le ragazze, capitanate da Daniele Teodori, hanno invece vinto il loro incontro a Jesi per 2/0 aggiudicandosi così il titolo regionale della serie D1 femminile e assicurandosi il pass per giocare il prossimo anno nel campionato di serie C. Le vittorie sono arrivate con i due singolari di Aurora Curzi e Elena Pavolucci entrambi in due veloci set.

Le due squadre hanno poi festeggiato, insieme alla dirigenza e agli assessori Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori intervenuti per l’occasione, nella sede dell’Atm fino alla sera. Raggiante il neo-presidente Fabiano Tombolini: «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi agonistici che ci eravamo prefissati ad inizio stagione e siamo orgogliosi di avere in squadra ragazzi e ragazze così in gamba che hanno formato due gruppi fantastici ponendo le basi per il futuro. Godiamoci ora il momento con un pensiero però già alla prossima stagione perché, come si dice, l’appetito vien mangiando. Ora ci concentreremo sul progetto di riqualificazione del Circolo che dovrà offrire, per il prossimo anno, 2 campi da padel coperti, nuovi spogliatoi e una club-house più accogliente e funzionale ai frequentatori della struttura».

Queste le rose vincenti delle due squadre dell’Atm

Squadra maschile: Tommaso Compagnucci, Gianluca Acquaroli, Remi Boutillier, Nicolas Compagnucci, Iacopo Maria Sada, Enrico Piergallini, Samuele Tondelli, Tommaso Meo.

Squadra femminile: Aurora Curzi, Elena Pavolucci, Martina Parissi, Matilde Pettinari, Sofia Chiaramoni, Sofia Bacaloni.

