Sole, Bobo e mare (Foto)

Sole, Bobo e mare

CIVITANOVA - Il torneo di padel è giunto all'ultima giornata e anche oggi ha visto in campo diversi ex calciatori. Affollate le spiagge

Ultimo giorno del Bobo summer cup a Civitanova, in campo al Varco sul mare, per il torneo di beneficenza di padel, si sono sfidati in questa tre giorni volti noti del panorama calcistico.

Oggi oltre a Christian Vieri, c’erano il suo amico Christian Brocchi, ex calciatore, ora allenatore, e i suoi compagni della Bobo tv Nicola Ventola e Daniele Adani, che appesi gli scarpini al chiodo è diventato commentatore tv, Massimo Paganin ex difensore e l’ascolano Giuseppe Bellusci. Presente al campo da padel anche Osmany Juantorena, capitano della Lube volley.

La Bobo summer cup ha visto in campo i finalisti del gruppo amatori che hanno sfidato Vieri e Ventola. Prima i due ex calciatori si sono sfidati in squadra con le vincitrici donne, poi i due hanno giocato contro i due vincitori uomini. Ieri in campo c’era Antonio Cassano, mentre alla spiaggia di Porto Recanati c’era Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, pure lui impegnato in un torneo di Padel a Chiaravalle.



In tanti hanno seguito il torneo nonostante il caldo, ma in tanti hanno anche scelto di trascorrere la giornata al mare con le spiagge di Civitanova che hanno fatto il pieno di bagnanti sin da questa mattina.

