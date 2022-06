Movida, gli Ascani: «Solo Shada»

CIVITANOVA - La famiglia è concentrata sulla discoteca sul lungomare sud: «Impegno esclusivo, qualsiasi collaborazione con strutture esterne è da considerarsi a titolo personale». Tra gli appuntamenti dell'estate Iva Zanicchi il 29 luglio e il "little summer tour" di Arisa il 5 agosto

18 Giugno 2022 - Ore 19:25 - caricamento letture

«E’ indispensabile sottolineare che la famiglia Ascani è impegnata esclusivamente nell’esercizio commerciale ed artistico dello Shada Beach Club e qualunque altra collaborazione con strutture esterne è da considerarsi a titolo personale».

Dunque la famiglia Ascani non vuole accostare il proprio nome ad altri locali di Civitanova che propongono delle serate musicali e di divertimento.

Impegno esclusivo per lo Shada, la nota discoteca sul lungomare sud, che quest’anno si è rifatta il look: «Ambientazioni diverse, come diverse sono le proposte ma con vasi comunicanti che permettono di poter assaggiare tutto e non rimanere vincolati ad un solo spazio – si legge nella nota stampa -. Non esiste vecchio o giovane, dolce o salato, giorno o notte. Esiste un’onda in movimento dove il divertimento è sostenibile e privo di eccessi. Questo ha permesso di navigare con controllata serenità nei periodi di pandemia ed ora accarezza con professionalità sia le nuove tendenze che la tradizione. Lo Shada Beach Club quindi è stato un ottimo punto di ispirazione per la crescita positiva di interessanti e qualificate strutture del turismo e del divertimento. In questo contesto è altresì indispensabile sottolineare che la famiglia Ascani è impegnata esclusivamente nell’esercizio commerciale ed artistico dello Shada Beach Club e qualunque altra collaborazione con strutture esterne è da considerarsi a titolo personale. Ribadiamo tutto questo con chiarezza e fermezza poiché nulla ha a che fare con la strategia e l’impegno diretto della famiglia Ascani».

«In termini di programmazione abbiamo alternato alcuni dei dj più famosi d’Italia a degli evergreen di razza – spiega Aldo Ascani – ad esempio per il venerdì sera ci sarà il clou della stagione decisamente in rosa con l’arrivo di Iva Zanicchi il 29 luglio e il “little summer tour” di Arisa il 5 agosto. Esclusive che rappresentano in questi anni un filo conduttore e non solo singoli recital. Si tratta infatti di un rispettoso ed emozionante tributo alla grande musica leggera italiana degli ultimi decenni. Personaggi che si sono alternati sinora da Gino Paoli a Patty Pravo, da Ornella Vanoni ad Anna Oxa, Ricchi e Poveri a Orietta Berti o da Ron a Fabio Concato. Per intenderci quello che accadeva in Versilia alla Bussola negli anni 60. Un omaggio dove il talento è fuori dal tempo».

