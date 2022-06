“Una pedalata in libertà”,

la mostra su Giuseppe Gaggegi

CIVITANOVA - L'inaugurazione oggi alle 17,30 nei locali della palazzina sud del Lido

1 Giugno 2022

Verrà inaugurata oggi alle 17,30, nei locali della palazzina sud del Lido di Civitanova, la mostra fotografica dedicata alla figura di Giuseppe Gaggegi, aperta sino al 7 giugno ogni giorno, dalle 17,30 alle 20. «Si tratta di un personaggio centrale della storia locale – scrivono gli organizzatori -indimenticato maestro elementare sin dal primo Novecento, ha partecipato da militare al contingente internazionale mandato in Cina in seguito alla rivolta dei Boxer ed è stato volontario nella prima guerra mondiale. Eletto consigliere comunale nella lista del Partito Repubblicano a Civitanova nel 1920, si contraddistingue subito per il suo grande attivismo diventando presidente provinciale dell’associazione mutilati e invalidi di guerra. Nel tempo sarà anche, tra le tante cose, segretario della Società Operaia di Civitanova, cofondatore della Croce Verde locale e presidente della società sportiva Civitanovese. Espulso dall’insegnamento nel 1926 per le sue idee non conformi a quelle del regime fascista, e riammessovi solo undici anni più tardi, Giuseppe Gaggegi è stato una figura centrale dell’attività resistenziale locale dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 svolgendo, con altri (tra cui Pietro Mecozzi, Alessandro Sagripanti e i fratelli Beruschi), attività clandestina partigiana tra il maceratese e il fermano e di collegamento con le forze alleate.

Nel settembre 1944, in qualità di Presidente del locale Comitato di Liberazione Nazionale, viene incaricato, seppur solo per pochi mesi, di assumere le funzioni di sindaco di Civitanova. Indimenticato maestro per i suoi studenti, Gaggegi resta nella memoria anche per la sua grande passione per il ciclismo, che lo ha fatto essere un pluripremiato corridore a livello internazionale. Proprio da questa sua conclamata passione, è nato il più generale progetto realizzato dall’Anpi di Civitanova in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di intitolargli la pista ciclabile e, ora, questa mostra fotografica. Il progetto è stato supportato dalle associazioni cittadine Società Operaia di Mutuo Soccorso, Arte, CivitaSvolta, Legambiente, Museo Magma e, soprattutto, la Fototeca Comunale che ha fornito la maggior parte del materiale che sarà esposto».

