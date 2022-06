Montefano, eventi ed iniziative

per celebrare i 50 anni di storia

CALCIO - La società organizza tre appuntamenti: un incontro-dibattito per parlare de "La giustizia sportiva prima e dopo la riforma del codice", una serata di "vecchie glorie" e la presentazione di tutte le squadre dal settore giovanile fino alla prima squadra nella "serata viola"

1 Giugno 2022 - Ore 15:39 - caricamento letture

Il Montefano calcio festeggia il suo 50esimo anno di attività. Nel 2022, infatti, la società viola ha raggiunto il mezzo secolo di storia. Un percorso partito da lontano, nel 1972, per il piccolo paese del maceratese che anno dopo anno, con passione, competenza e sacrifici, è riuscito a raggiungere questo importante traguardo. Dalla Terza categoria all’Eccellenza, con in mezzo tanti campionati, tante storie, promozioni e retrocessioni. A servizio della squadra di Montefano sono passati tanti presidenti, giocatori, allenatori, dirigenti e addetti ai lavori. È con tutti loro, con i simpatizzanti e gli appassionati, che il club vuole condividere un momento di festa e ricordi. La società dell’attuale presidente Stefano Bonacci ha organizzato una serie di eventi e iniziative per celebrare questo che è solo un punto di passaggio nella storia del Montefano.

Si parte mercoledì 8 giugno alle 21 nel teatro “La Rondinella”. Si terrà un incontro-dibattito per parlare de “La giustizia sportiva prima e dopo la riforma del codice”. Ospiti della serata saranno Andrea Marchiori (giudice sportivo della delegazione provinciale di Macerata), Stefano Pollastrelli (direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata), Guglielmo Dell’Arciprete (agente sportivo), Giammario Schippa (già presidente della corte sportiva d’appello territoriale Marche, già vice presidente Lnd), Stefano Villamena (docente di Diritto amministrativo e Giustizia sportiva). Incontro con ingresso libero aperto al pubblico, a tutte le società sportive del territorio, a tutti gli addetti ai lavori e curiosi.

Si passa poi a venerdì 10 giugno quando alle 21, al parco Veragra (Conca), ci sarà una serata di “vecchie glorie”. Saranno radunati tanti ex calciatori, allenatori e dirigenti viola per ricordare le stagioni passate. In particolare verranno premiate le squadre che in questi 50 anni hanno vinto il proprio campionato nelle varie categorie. Infine sabato 11 giugno, sempre alle 21 al parco Veragra (Conca), l’attenzione sarà sulla stagione sportiva 2021/22 con la presentazione di tutte le squadre dal settore giovanile fino alla prima squadra nella “serata viola”. Ci sarà spazio per celebrare anche tutti i presidenti e i fondatori del Montefano.

«La società invita tutti coloro che avranno piacere a prendere parte al programma di eventi per condividere insieme un evento storico – conclude il club -. Con l’auspicio di un futuro altrettanto radioso e pieno di soddisfazioni, sempre con la passione nel cuore e nella mente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA