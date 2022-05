Calcio a 5, la Castrum Lauri vince

il campionato della ripartenza

LORO PICENO - Il club di mister Broda domina il girone D di Serie D e vola in C2 con due giornate di anticipo. Il presidente Tullio Contigiani: «La vittoria è il miglior modo per festeggiare i 30 anni di attività consecutiva, un risultato di cui essere fieri»

Nell’anno della ripartenza dei campionati post pandemia, la Castrum Lauri domina il girone D del campionato di calcio a 5 di Serie D e vola in C2 con due giornate di anticipo. La società, lo staff e i giocatori hanno festeggiato dopo l’ultima partita nel palas casalingo di Ripe San Ginesio con tanto di maglia celebrativa.

«Grande euforia per il sigillo al primo passo di un lungimirante progetto pluriennale che ha visto la Castrum rinunciare al campionato di calcio a 5 Serie C1 solo per ripartire con un nucleo di giovani loresi, affiancati da alcuni elementi storici della rosa, con cui conseguire nuovi ed ambiziosi obiettivi – scrive la società di Loro Piceno -. La rosa dei giocatori allestita dal presidente Tullio Contigiani, basata sia su elementi di valore già riconosciuto e presenti nella rosa Castrum (Marco Matera, Jonathan Morganti, Simone Paolella, Danilo Parrucci, Marco Pietracci e capitan Teodoro Santini) che su giovani di prospettiva (Diamand Doga, Michele Giacomozzi e Matteo Quintili) ed arricchita da nuovi innesti (Stefano Armoni, Kevin Borghiani, Samir Daoud, Simone Giustozzi e Luca Lapponi) e dal ritorno dell’inossidabile bomber Fabio Salvi, si è dimostrata di indubbio valore tecnico ed in grado di affrontare il campionato, in cui pure si sono distinte compagini ben attrezzate a cui va reso onore, con consapevolezza nei propri mezzi e recitando sin da subito un ruolo da protagonista. Mister Broda ha forgiato una squadra che ha sviluppato un gioco spettacolare e concreto nella fase offensiva (miglior attacco del girone) ma solido e compatto nella fase difensiva (miglior difesa) dando anche fiducia alle giovani leve – prosegue la nota -. I valori di coesione, spirito di gruppo ed attaccamento alla maglia, che da sempre contraddistinguono la società e famiglia Castrum Lauri, trasmessi dai calciatori più esperti ai giovani, hanno garantito la determinazione necessaria ad assicurare la costanza di rendimento indispensabile per superare i momenti difficili».

«Questo è il campionato della ripartenza, il campionato della seconda giovinezza societaria, potrei dire della Castrum 2.0 – afferma soddisfatto il presidente Contigiani –. La scelta societaria di ripartire dalla serie D è stata molto sofferta ma dettata da un progetto di sostenibilità e lungimiranza tecnica che punta a coinvolgere i giovani e prepararli a campionati più difficili».

«La programmazione è infatti la costante della storica società lorese, il cui nucleo storico – il vice Claudio Carducci, il segretario generale Giuliano Paoloni ed il presidente onorario Robertino Paoloni (“adesso lo abbiamo prestato agli altri cittadini loresi per fare il sindaco – afferma scherzando Contigiani – ma compatibilmente ai suoi impegni istituzionali non ci ha fatto mai mancare la sua presenza”) è affiancato dai consiglieri Francesco Massimi, Robertino Morganti, Moreno Porfiri, Raul Quintili ed Andrea Tesei.

«Anche se la stagione non è finita (la Castrum è anche in finale per la Coppa regionale di Serie D), voglio ringraziare tutti coloro che hanno aderito al nostro progetto di ripartire dalla Serie D – conclude il presidente -. A partire dal mister Broda e dai giocatori che già facevano parte della rosa Castrum, i tifosi, gli sponsor e tutti gli amici che ci sono stati vicini a vario titolo in questo sofferto campionato della ripartenza post pandemia. La vittoria è il miglior modo per festeggiare i 30 anni di attività consecutiva, un risultato di cui essere fieri. La Castrum Lauri è infatti da anni l’ambasciatrice non solo di Loro Piceno ma dell’intero territorio medio collinare maceratese nel calcio a 5».

