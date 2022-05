La Samb espugna Trastevere (1-2)

e si aggiudica i playoff del girone F

SERIE D - Il gol di Fall e quello decisivo di Angiulli nel finale, dopo il momentaneo pareggio dei romani, permettono ai rossoblù di vincere gli spareggi dopo aver eliminato il Tolentino. Grande festa sugli spalti per gli oltre 800 tifosi arrivati da San Benedetto

29 Maggio 2022 - Ore 20:00 - caricamento letture

di Benedetto Marinangeli

Davanti ad oltre 800 tifosi provenienti da San Benedetto i rossoblù di Visi e Alfonsi conquistano la terza vittoria consecutiva e chiudono in crescendo il proprio campionato vincendo i playoff del girone F della Serie D

A Roma contro il Trastevere Samb passa in vantaggio al 20′ con un colpo di testa in tuffo di Fall su cross dalla sinistra di Angiulli. Dieci minuti prima Knoflach era stato prima miracoloso sulla conclusione di Proia e poi fortunato sulla traversa colpita da Macrì. Al 28′ il Trastevere perviene al pareggio. Buono perde palla sulla trequarti e Crescenzo indovina la parabola giusta che batte Knoflach.

Gli ospiti reagiscono subito e la Samb ritorna in vantaggio al 33′ con Angiulli, la cui conclusione al volo non dà scampo a Semprini dopo un salvataggio sulla linea di un difensore di casa su Fall.

Nella ripresa il gran caldo la fa da padrone al “Trastevere Stadium” con l’undici romano alla ricerca del pari e la Samb che si difende con ordine. Al 38′ st Di Domenicantonio colpisce il palo con una conclusione a giro. E dopo i 5 di recupero è festa grande in campo e sugli spalti del Trastevere Stadium. Presenti in tribuna gli ex rossoblù Paolo Alberto Faccini e Davide Di Pasquale e l’ex Lazio, Napoli e Ascoli Bruno Giordano.

Con il doppio successo ottenuto mercoledì a Tolentino ed oggi a Roma la Samb si aggiudica i playoff del girone F, a questo punto seconda solo alla Recanatese direttamente promossa in C al termine della regular season, anche se per un eventuale ripescaggio la strada è piuttosto tortuosa, se non impossibile.

TRASTEVERE: Semprini, Ilari, Laurenzi (9’st Cervoni), Sannipoli, Tarantino, Pasqualoni (9’st Giordani), Lapenna (9’st Fioretti), Crescenzo, Corsetti, Macrì, Proia. A disposizione: D’Alessandro, Lo Porto, Calderoni, Di Rauso, Valentini, Santilli. Allenatore: Mazza

SAMB: Knoflach, Conson, Pica, Cardella, Fall (22’st Ferri Marini), Lorenzoni (28’st Di Domenicantonio), Tomas, Angiulli (48’st Amoruso), Lisi, Buono, Zanazzi. A disposizione: Abbrandini, Varga, Casella, Peroni, D’Agosto, Morra. Allenatori: Visi e Alfonsi

Arbitro: Gangi di Enna (assistenti Fedele di Lecce e Schirinzi di Casarano)

Reti: 20′pt Fall (S), 28’pt Crescenzo (T), 33’st Angiulli (S)

Note: spettatori di cui 800 provenienti da San Benedetto. Ammoniti Lorenzoni (S), Tomas (S), Corsetti (T), Ferri Marini (S). Angoli 3-0 per la Samb. Recupero 2’+5′

