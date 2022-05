Bloccati dal maltempo alle Lame Rosse,

soccorsi dai vigili del fuoco

FIASTRA - La squadra di Camerino, in collaborazione con i colleghi della centrale di Macerata ed il personale del Soccorso Alpino, ha raggiunto i due escursionisti che non riuscivano più a risalire lungo un canalone

29 Maggio 2022

Non riescono più a risalire lungo un canalone in cui erano andati a fare un’escursione a causa del maltempo, due persone soccorse dai vigili del fuoco. E’ successo nel pomeriggio in località Lame Rosse a Fiastra. La squadra di Camerino, in collaborazione con i colleghi della centrale vigili del fuoco di Macerata ed il personale del Soccorso Alpino, ha raggiunto i due escursionisti che poi sono stati successivamente portati in un luogo che fosse sicuro per la loro incolumità.

