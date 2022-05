Un laboratorio per la salute,

dedicato ai genitori di bimbi piccoli

MACERATA - E' il progetto CuoRe, nato all'interno del Villaggio Semi d’Acero a Villa Cozza. Gli incontri prenderanno il via mercoledì 8 giugno, si parlerà di rianimazione cardio polmonare, disostruzione delle vie aree e di convulsioni febbrili

Al Villaggio Semi d’acero di Macerata è nato CuoRe – Laboratorio di promozione della salute. Il progetto è stato generato dall’incontro con il direttore e i tutors del corso di laurea in Infermieristica, Polo di Macerata dell’Università Politecnica delle Marche e la responsabile del Villaggio Semi d’Acero ed è rivolto ai genitori dei bambini più piccoli e incentrato sulla diffusione della cultura del primo soccorso.

«Una stretta collaborazione tra istituzioni, scuole, enti per il bene della comunità – interviene l’assessore alla Scuola Katiuscia Cassetta – e in questo caso della formazione delle giovani coppie per una tutela della salute dei loro figli. Un luogo legato alla scuola ma che si apre sempre a nuove contaminazioni e funge da stimolo e sostegno per le famiglie»

Già fissato il calendario degli incontri che prenderà il via mercoledì 8 giugno e avrà come tema “Rianimazione cardio polmonare”, a seguire lunedì 13 giugno “Febbre e convulsioni febbrili”, mercoledì 15 giugno “Disostruzione delle vie aeree”, mercoledì 22 giugno “Rianimazione cardio polmonare”, lunedì 27 giugno “Disostruzione delle vie aeree” e mercoledì 29 giugno “Febbre e convulsioni febbrili”.

Gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza, in particolare ai genitori di bambini piccoli da 0 a 6 anni, si svolgeranno all’aperto nella sede del Villaggio Semi d’Acero, accolto nei locali del nido comunale “Grande albero” all’interno dell’edificio della casa di riposo Villa Cozza, in via Beniamino Gigli . Richiesta la prenotazione.

Info e prenotazioni: Marzia Fratini 0733.256473 / marzia.fratini@comune.macerata.it

