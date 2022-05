Insieme per gli altri,

via al tour estivo

MUSICA - Presentate le prime date. Si parte il 29 maggio da Appignano

25 Maggio 2022 - Ore 12:35 - caricamento letture

Riprende, con un programma musicale rinnovato, l’attività dell’Orchestra fiati Insieme per gli Altri, diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri ormai nota come la colonna sonora della solidarietà. Sono state calendarizzate le prime date del “tour” estivo che porterà l’ orchestra nelle più belle location della Regione Marche ma anche in prestigiosissimi luoghi nazionali. Il 29 maggio concerto ad Appignano, il 2 giugno sarà protagonista sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica alla presenza del Prefetto di Macerata; il 4 giugno sarà possibile ascoltarla al Teatro La Fenice di Senigallia; il 18 giugno suonerà nella Società Cooperativa Agricola Vinea di Offida e il 19 giugno sarà presente a Città Sant’Angelo. Tutti gli eventi con finalità all’insegna della musica a sostegno del territorio come nella migliore tradizione dell’Orchestra di Fiati Insieme per gli altri”. Nello specifico questi eventi saranno a favore di Associazione per la tutela del Diabetico in occasione del 35° anniversario della Atd – odv di Senigallia; Associazione Culturale Augusto Bellanca di Senigallia, Sezione Regionale Avis Abruzzo; Sezione Avis di Pescara.

Il presidente Gianni Silvi in una nota precisa: «E’ evidente che aprire il “tour” estivo con 5 date in poco meno di un mese, significa sacrificare famiglia e amici in favore della solidarietà. In una società moderna, dominata dai “social” dove la parola d’ordine è “apparire a tutti i costi”, il silenzioso lavoro di questi musicisti impegnati in sala prove e poi sul palco con l’esclusivo e unico obiettivo di valorizzare la solidarietà è quantomeno un nobile intento d’altri tempi, motivo di socializzazione e di partecipazione attiva al linguaggio dei suoni, per tale motivo ringrazio tutti i musicisti, i sostenitori e le associazioni di volontariato che si dedicano alla nostra orchestra e nello specifico per gli eventi in calendario, si ringrazia Luca Buldorini di Appignano, Bosica Camillo dell’Avis Pescara». Solo quest’anno sono già 11 i concerti all’attivo dell’orchestra che propone un repertorio rinnovato ricco e variegato: dal Blues, al Jazz e alle colonne sonore di famosi film, con omaggi a maestri del calibro di Astor Piazzola ed Ennio Morricone.

L’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” nasce circa tre anni fa per volontà di un gruppo eterogeneo di musicisti che nel segno della solidarietà ha fatto proprio questo motto: “Dove le parole finiscono, inizia la musica.”(E di solidarietà c’è sempre bisogno: finisce una pandemia che sembrava infinità, inizia una guerra di cui nessuno sentiva il bisogno.) Per questo motivo si esibiscono: favorire raccolte fondi per Enti di beneficenza, associazioni no-profit e organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. Nasce così la “Colonna sonora della solidarietà”; creare gratuitamente eventi musicali ad ingresso libero con lo scopo di sostenere quanti si prodigano per il bene comune e per il bene degli altri.

«Dietro questa “mission”, non poteva non esserci il coinvolgimento ed il sostegno di alcune aziende del territorio, senza le quali non sarebbe stato possibile raggiungere i numerosi obbiettivi finalizzati, visto e considerato che l’orchestra si muove senza alcun contributo pubblico. Per tale motivo il direttivo dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”, unitamente alle associazioni di volontariato con cui abbiamo collaborato, ringrazia la sensibilità di quanti attraverso le loro aziende hanno creduto, credono e crederanno in questo ambizioso progetto: Gabriele Miccini di Appignano della Giessegi (un ringraziamento particolare all’Ing. Gabriele Miccini per averci concesso il logo “Giessegi per il Sociale” che utilizzeremo in tutte le nostre iniziative solidali, Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata, Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata, Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano, Fabio Fiorani della Fina di Appignano, Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano, Gianluca Gasparrini di Mondo Infissi di Appignano, Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano, Ing. Juek Mosiewicz di Urbisaglia e del Dott. Angelo Calabrese di Civitanova delle Cantine Murola di Urbisaglia, Francesco Pellegrino della Logichem di Appignano, Enzo Marinacci di Casette d ‘Ete delle Grafiche Fioroni di Casette d Ete, Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata, Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino, Cesare Bisconti della Catmo Catering, Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano, Torquato Marchesini di Loro Piceno, Enrico Crucianelli della Crucianelli Resti Edil di Tolentino, Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro, Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia, Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino, Pietro Ciucciove’ del Vivaio Ciucciovè di Montecassiano».

Tutti gli altri eventi sono consultabili sulla pagina facebook “Orchestra Fiati Insieme per gli Altri” curata da Oana Mateescu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA