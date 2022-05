Ex compagni di classe si ritrovano

per festeggiare gli 80 anni del prof

RIMPATRIATA degli ex alunni e alunne della 5D Liceo “Leonardo Da Vinci” di Civitanova

25 Maggio 2022

E’ stato un momento magico e di grande emozione la rimpatriata degli ex alunni e alunne della 5D Liceo “Leonardo Da Vinci” di Civitanova che si sono riuniti lunedì 23 maggio per festeggiare l’80° compleanno del loro caro prof di italiano e latino Oddo Mantovani. Gli ex alunni, con l’aiuto dei figli del prof, Emanuele e Alessia, hanno organizzato una vera e propria festa a sorpresa nella gelateria “Coco Ice” di Montegranaro, dove risiede il docente. Grandissimo lo stupore del professore nel ritrovarli tutti li riuniti in suo onore, come ai vecchi tempi, a ben 30 anni da diploma. «Il prof Mantovani con il suo modo di fare non autoritario, ma autorevole ci è rimasto nel cuore e a distanza di anni lo ricordiamo sempre con tanto affetto perché oltre a trasmetterci nozioni scolastiche ci ha preparato ad essere cittadini del domani» affermano gli ex alunni. L’incontro dopo un susseguirsi di aneddoti e ricordi è stato allietato con un bel brindisi e torta gelato. Nel corso della serata sono state ricordate le tante storie dei tempi della scuola, dalla quotidianità alle gite, senza dimenticare le curiosità sui professori di allora. Uno speciale pensiero è andato a Luca e Loretta, due ex compagni di classe prematuramente scomparsi.

