Piano opere pubbliche della Regione:

«Nel Maceratese 52 milioni per 21 interventi,

c’è anche il ponte sul Chienti a Civitanova»

IL CONSIGLIO regionale ha dato il via libera al pacchetto, i consiglieri di FdI Leonardi e Borroni: «Edilizia sanitaria, fiumi e argini per ridurre il rischio idrogeologico infrastrutture verdi e di mobilità dolce e riqualificazioni del patrimonio edilizio»

24 Maggio 2022

«Oltre 52milioni di euro per 21 opere pubbliche che contribuiranno a rafforzare il territorio della provincia di Macerata. Progetti concreti con i quali mettiamo a terra risorse importanti». Questo il commento dei consiglieri di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Elena Leonardi e Pierpaolo Borroni, a seguito dell’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici, da parte del Consiglio regionale. Un piano da oltre 139 milioni di euro per 73 opere pubbliche in tutta la regione.

«Gli oltre 52 milioni di euro del Programma – aggiungono i due consiglieri – sono distribuiti tra interventi che riguardano l’edilizia sanitaria, interventi su fiumi e argini per ridurre il rischio idrogeologico, realizzazione di infrastrutture verdi e di mobilità dolce e riqualificazioni del patrimonio edilizio. La filosofia della Giunta di centrodestra, guidata dal presidente Francesco Acquaroli che ringraziamo insieme all’assessore Francesco Baldelli e all’intero esecutivo, è chiaramente guidata dal mettere a terra tutte le risorse disponibili, tra fondi comunitari, nazionali e regionali, migliorando la dotazione infrastrutturale della Regione e la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico, sostenendo le imprese e i professionisti in una fase delicata grazie alle risorse impiegate».

Andando nello specifico, Borroni e Leonardi fanno anche l’elenco delle opere previste dal Piano.

I lavori ricompresi nell’elenco sono: realizzazione ponte ciclopedonale sul fiume Chienti tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio, 2 milioni di euro; lavori di manutenzione idraulico-forestale fiume Chienti, comune di Civitanova, tratti 1 e 2 1.293.240 euro+129.324 euro; adeguamento/miglioramento sismico del distretto sanitario “Casa di riposo (Rsa)” di San Ginesio, 6.346.000 euro; demolizione e ricostruzione del nuovo ospedale di Comunità “SS. Salvatore” di Tolentino 22.772.519,97 euro; demolizione e ricostruzione distretto sanitario/poliambulatorio di Sarnano 3.045.000 euro; lavori di demolizione e ricostruzione della casa colonica di proprietà regionale a San Severino in località Tufano, fondi ricostruzione post sisma 2016: 627.772,35 euro; lavori di demolizione e ricostruzione della stalla di proprietà regionale a Visso in località Cupi, fondi ricostruzione post sisma 2016: 771.076 euro; Macerata, via Alfieri, Genio Civile: efficientamento energetico e adeguamento sismico 1.100.000 euro+1.100.000 euro; lavori di riparazione danni dell’azienda agricola Palanca di proprietà regionale a Castelraimondo, 375mila euro; riduzione del rischio idraulico del Potenza nel tratto dal Ponte Sant’Antonio a Fonte Brescia, comuni di San Severino, Gagliole, Castelraimondo, Camerino, Pioraco e Fiuminata, lotto 4, 754.800 euro; lavori fiume Potenza, dal Ponte di Becerica a San Firmano, comuni di Recanati e Montelupone 483.500 euro; mitigazione del rischio idraulico del fiume Musone a valle della diga di Castreccioni nel comune di Cingoli 678mila euro; lavori fiume Chienti a monte del ponte della Provinciale 78, 1.585.852 euro; lavori di riduzione del rischio idraulico del fiume Musone, dalla foce a località Padoglione 2.890.000 euro; lavori torrente Cremone 200mila euro; lavori fiume Chienti a monte del comune di Tolentino, 500.000 euro; lavori fiume Chienti, compreso tra i ponti delle Provinciali 78 e 34, 1.653.952 euro; lavori sul Chienti a monte del comune di Tolentino 829.200 euro; lavori sul Potenza, da località Santa Maria in Selva a Passo di Treia nel comune di Treia 1.343.000 euro; lavori di ripristino officiosità idraulica del Chienti a monte del Ponte dell’Annunziatam 1.850.080 euro.

