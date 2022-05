Mondiale Formula Kite,

Pianosi è di bronzo

IN MARE - Due errori nei salti di vento per il marchigiano, portacolori del Club Vela Portocivitanova, costano la vittoria ai campionati iridati giovanili: «Ero in gran forma, puntavo al gradino più alto del podio»

23 Maggio 2022 - Ore 14:14 - caricamento letture

Riccardo Pianosi è medaglia di bronzo al Campionato Mondiale Giovanile della nuova classe velica olimpica “Formula Kite”. “Un podio non è mai da buttare, ma non è quello il gradino a cui puntavo”, ha commentato il 17enne kiter in forze al Club Vela Portocivitanova (Cvp), lasciando la Sardegna.

Velocissimo in acqua rispetto al resto della flotta, Pianosi è arrivato a Torre Grande al top della forma e ha regatato bene fino a venerdì scorso per poi inciampare in due brutte prove nella giornata conclusiva. Entrato nella caldissima fase delle finali da secondo assoluto, a un soffio dal coetano Max Maeder, suo rivale di sempre che veste la maglia della nazionale singaporiana, Pianosi è finito 2° e 3° nelle prime due manches della bella, a cui sono arrivati soltanto i migliori 4 della classifica generale provvisoria.

L’atleta marchigiano conclude il campionato in terza posizione (bronzo), scavalcato dal cinese Qibin Huang (argento). Oro per Max Maeder. «Non è stata una buona giornata – spiega – Ho commesso due errori oggi in acqua, complice un giro del vento che non ho saputo interpretare. In una situazione meteo difficile, non sono stato bravo a leggere il campo di regata e ho finito terzo overall con un po’ di rammarico, peggio dello scorso anno, in cui portai a casa la medaglia d’argento».

Fra le ragazze, migliore delle azzurre è Sofia Tomasoni, quarta assoluta, mentre Gaia Falco chiude più indietro, 19esima. I “Formula Kite Youth Worlds 2022” sono stati organizzati da Open Water Challenge e Asd Eolo Beach Sports nelle acque di Torre Grande, più volte teatro di manifestazioni prestigiose delle tavole con aquiloni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA