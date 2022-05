La Recanatese guarda al futuro:

mister Pagliari anche in Serie C

FIRMA - Il tecnico di Tolentino continuerà a guidare i leopardiani nella stagione 2022/23. Il club: «Pensiamo già ai prossimi traguardi ed è più facile farlo con chi ci mette sempre il cuore»

La Recanatese è già al lavoro per la prossima stagione. La società annuncia che «è stato subito raggiunto l’accordo per la Serie C con colui che è stato il trascinatore dei giallorossi in questa favola: Giovanni Pagliari. A te va tutta la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine e siamo felici di averti con noi per il 2022/23. Pensiamo già ai prossimi traguardi ed è più facile farlo con chi, come noi, ci mette sempre il cuore». Nato il 15 ottobre 1961 a Tolentino, Giovanni Pagliari è alla guida dei leopardiani dal 19 febbraio dello scorso anno, subentrato all’esonerato Federico Giampaolo. Un buon finale di stagione convince la dirigenza guidata dal presidente Adolfo Guzzini a riconfermarlo per la stagione seguente, ovvero quella appena conclusa, che resterà nella storia quasi centenaria del club, terminata con la cavalcata vincente nel girone F di Serie D e l’approdo nel calcio professionistico.

