Passerella Recanatese al Tubaldi (Foto)

TRIPUDIO - I leopardiani pareggiano 1 a 1 con il Chieti nell'ultima giornata. Poi la festa per la promozione in Serie C. Premiate anche le vecchie glorie giallorosse

22 Maggio 2022 - Ore 18:46 - caricamento letture

Passerella conclusiva della Recanatese, di fronte al pubblico amico del Nicola Tubaldi. I campioni del girone F di Serie D concludono la stagione acclamati dai tifosi. Alla fine dell’ 1 a 1 contro il Chieti (Fabrizi risponde a Marafini), i giocatori e lo staff vengono accolti da vecchie cinquecento con attaccanti palloncini giallorossi. In mezzo al campo anche tanti ragazzi del settore giovanile, per la festa promozione. Omaggio anche alle vecchie glorie leopardiane.

La cronaca. La prima occasione del match (8′) è neroverde, con Ventola che prova il tiro dalla distanza (palla fuori). Al 12′ è la volta di Fabrizi, conclusione centrale, blocca Urbietis. La Recanatese risponde al 17′: Senigagliesi dalla sinistra entra in area e mette in mezzo un cross rasoterra che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare nessun compagno. Alla mezz’ora spunto di Ventola che entra in area bloccato in uscita da Urbietis, il quale spedisce la sfera in corner. Al 40′ Sbaffo scocca il tiro ma un difensore del Chieti devia in angolo. Un giro di lancette dopo rispondono i neroverdi, con la gran botta di El Ouazni che per poco non gonfia la rete. Al quarto del secondo tempo Sbaffo calcia dal limite, respinge Forti. Il minuto seguente i leopardiani passano in vantaggio: corner battuto dalla destra e stacco di testa di Marafini che deposita la palla in rete. Al 73′ il Chieti trova il pareggio con Fabrizi, il quale realizza un eurogol dalla distanza infilando la palla sotto al sette dove Urbietis non può arrivare. Finisce 1 a 1.

Il tabellino di Recanatese – Chieti:

RECANATESE: Urbietis, Meloni, Quacquerelli, Gomez, Pacciardi, Marafini (67′ Alessandretti), Minicucci, Raparo (64′ Ferretti), Minnozzi (63′ Defendi), Sbaffo (81′ Grieco), Senigagliesi (73′ Giampaolo). A disp.: Cingolani, Sopranzetti, Guidobaldi. All.: Giovanni Pagliari.

CHIETI: Forti, Consorte, Ventola, Mariani (62′ Coulibaly), Aquilanti, Pietrantonio, Puglielli, D’Innocenzo, Fabrizi, Verna (82′ Bassini), El Ouazni. A disp.: Fusco, Di Renzo, Chiacchia, Gai, Di Mino, Berardi, Orlando. All.: Alessandro Lucarelli

TERNA ARBITRALE: Deborah Bianchi di Prato (Roberto Meraviglia di Pistoia – Filippo Pignatelli Viareggio)

RETI: 61′ Marafini, 73′ Fabrizi

