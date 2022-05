«Un rientro a casa da pelle d’oca»

Cori e fumogeni in piazza Leopardi,

la “notte magica” della Recanatese

FESTA ieri sera in città per la promozione in Lega Pro, tantissime le persone che hanno accolto i ragazzi di mister Pagliari. E' anche suonato il campanone. I complimenti del sindaco Antonio Bravi, dell'ex primo cittadino Francesco Fiordomo e del presidente della Regione Francesco Acquaroli

9 Maggio 2022 - Ore 10:51 - caricamento letture

di Michele Carbonari

«Un rientro a casa da pelle d’oca…grazie a tutti per questa notte magica».

Così la Recanatese ha augurato il buongiorno su Facebook ai sostenitori giallorossi, dopo la grande festa e l’entusiasmo vissuti ieri sera in piazza Leopardi a Recanati, al rientro della squadra dalla trasferta campana di Piedimonte Matese. L’8 maggio è una data che in tanti non dimenticheranno facilmente: la società del presidente Adolfo Guzzini ha aritmeticamente vinto il campionato di Serie D e raggiunto il traguardo storico del professionismo (leggi l’articolo). Al triplice fischio in città è stato fatto suonare il campanone, per tributare omaggio ai campioni leopardiani. In serata, invece, tantissima gente ha accolto gli artefici della promozione, con canti, fumogeni e cori.

«Calda e festosa accoglienza in piazza Leopardi per la Recanatese al rientro dalla trasferta vittoriosa contro la Matese con in tasca la matematica certezza della promozione in Serie C – scrive il sindaco Antonio Bravi -. Il modo migliore per festeggiare nel 2023 i cento anni dalla fondazione della società. Ora la città si affaccia per la prima volta nel mondo del calcio professionistico, enorme soddisfazione, ma anche una grande responsabilità».

«È storia. Alla viglia del centenario la Recanatese vola per la prima volta in Serie C – commenta invece Francesco Fiordomo, ex primo cittadino -. Vince a 350 chilometri di distanza, in Campania, e certifica il dominio assoluto di una squadra fantastica, che ha dato spettacolo e dimostrato qualità, coesione e voglia di vincere. Grazie ragazzi. Grazie mister Pagliari. Dedicato a chi ha vestito nel tempo la maglia giallorossa, ai tifosi storici della Recanatese che ci hanno lasciato e che oggi avrebbero le lacrime agli occhi».

Le congratulazioni, oltre che da tanti club marchigiani, arrivano anche dalla Regione. Questo il post del presidente Francesco Acquaroli: «Faccio i complimenti alla Recanatese per lo storico traguardo raggiunto, approdando per la prima volta in Serie C, a coronamento di tanti anni di lavoro svolto seriamente. Congratulazioni».

