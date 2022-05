Alzheimer Uniti Italia Onlus,

Berardinelli confermata alla guida

MACERATA - La presidente guiderà l'organismo nazionale, riconosciuto dai rappresentanti delle 46 associazioni affiliate il grande lavoro svolto durante la pandemia

L’assemblea di Alzheimer Uniti Italia Onlus ha rieletto alla presidenza la maceratese Manuela Berardinelli alla guida dell’associazione nazionale e come vice presidenti Clelia D’Anastasio (Arad – Bologna) e Antonino Cardaci (La grande famiglia Onlus – Palermo), è stato inoltre eletto il nuovo consiglio direttivo.

I rappresentanti delle 46 associazioni affiliate hanno riconosciuto in particolare il grande lavoro svolto dalla presidente e dalla sua squadra in questi due anni drammatici di pandemia. La presidente ha ringraziato tutti per il rinnovato attestato di stima, in particolare i nuovi vice presidenti con i componenti il Consiglio per la generosa disponibilità nell’accettare l’incarico.

Ha affermato poi che nonostante il momento storico economico sia particolarmente complesso, è sicura che l’impegno, la competenza, il cuore, il lavoro di squadra, che da sempre animano tutte le associazioni Alzheimer Uniti Italia, saranno gli elementi vincenti per superare le grandi difficoltà e raggiungere l’obiettivo di cambiare, insieme a tutti gli attori coinvolti, un sistema di presa in cura della persona fragile e delle famiglie che possa essere tale e uguale in ogni parte del Paese, non può fare differenza a parità di malattia la posizione geografica.

