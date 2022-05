Vende eroina e viene scoperto,

fugge e inghiotte la droga:

arrestato, ora è in ospedale

MACERATA - In manette un 24enne che è stato fermato dai carabinieri a Piediripa

Lo sorprendono mentre prende dosi di droga dalla propria bocca e le consegna in cambio di denaro ad un italiano e ad un indiano, prova a scappare e inghiotte lo stupefacente: ora è piantonato in ospedale a Macerata, dopo aver espulso tre sfere di cellophane contenti eroina. Un nigeriano di 24 anni arrestato per spaccio dai carabinieri della sezione Operativa del Nucleo operativo della Compagnia di Macerata. I fatti sono avvenuti nella mattinata di sabato a Piediripa quando i militari hanno assistito alla cessione dello stupefacente, fermando lo spacciatore e gli acquirenti, un italiano e un indiano, uno dei quali aveva addosso una dose di eroina appena ceduta. Il 24enne nigeriano ha anche provato a scappare, inghiottendo le dosi che aveva con se. Visto che i carabinieri hanno notato che l’uomo le prelevava dalla propria bocca, per poi cederle in cambio di denaro, hanno voluto accertare la presenza di corpi estranei nel sospettato e cosi lo hanno accompagnato all’ospedale di Macerata. Il 24eenne, piantonato dai carabinieri, è stato sottoposto agli esami diagnostici del caso: nell’intestino aveva alcune palline e nel corso del piantonamento ne ha espulse tre, di cellophane, contenenti eroina. Il piantonamento all’ospedale è in corso e andrà avanti sino a quando gli esami diagnostici non accerteranno l’assenza di palline nell’intestino. Nella tarda mattinata odierna è stato convalidato l’arresto al tribunale di Macerata.

