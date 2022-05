Gustaporto: il “varo”

del Grand Tour delle Marche

baciato dal sole (Foto)

CIVITANOVA - Dalla terrazza del Club Vela, con un brindisi iniziale e un panorama a 360°, lo sguardo verso altre 25 tappe dell'evento di Tipicità

di Nunzia Eleuteri

Il sole che tramonta, il mare calmo, il clima primaverile che fa già pensare all’estate, gente che passeggia e assaggia buon cibo accompagnato da vini e birre locali. Una serata da film.

Così è stato il varo del Grand Tour delle Marche di Tipicità con l’evento Gustaporto. E mentre di fronte al Club Vela di Civitanova, il cibo di mare è stato il protagonista, sulla terrazza dello stesso club, un aperitivo ha dato ufficialmente il via, ieri sera alle 18.30, alla serie di eventi (ben 26) che si susseguiranno fino a dicembre toccando tantissimi paesi della nostra regione tra cultura, tradizioni e specialità enogastronomiche.

A brindare in terrazza, alla presenza di Gioacchino Bonsignore, caporedattore della rubrica culinaria “Gusto” del TG5, non è mancato il sindaco della città, Fabrizio Ciarapica. Insieme a lui, il wealth advisor di Banca Mediolanum, Massimo Cupillari, project partner del Grand Tour, il direttore di Tipicità, Angelo Serri, e il responsabile organizzativo, Alberto Monachesi, l’ex assessore Maika Gabellieri, moltissimi imprenditori locali e, in rappresentanza della direzione generale di Banco Marchigiano, Stefano Cecarini e Daniela Milani.

“La scelta della terrazza del Club Vela non è stata casuale – hanno sottolineato gli organizzatori – ma ha voluto rappresentare lo sguardo a 360° sul territorio”; quello stesso sguardo che Tipicità ha da decenni e che sta diventando sempre più espressivo e coinvolgente.

E così, Gustaporto ha dato il via al primo evento del Grand Tour delle Marche 2022, organizzato da Tipicità ed Anci Marche, in collaborazione con Regione Marche e tanti partner pubblici e privati con project partner Banca Mediolanum, rappresentata dal wealth advisor Massimo Cupillari.

Lo spettacolo del mare continua oggi a Civitanova Marche sui colorati moletti del porto, con mostre, degustazioni e musica.

Le foto dell’aperitivo al Club Vela Civitanova

