Hockey Potenza Picena,

realizzato il sogno della A1:

«Questo è solo l’inizio» (Foto)

PROMOZIONE - Questa mattina la squadra e la società sono state ricevute in Comune dal sindaco Tartabini e dal vice, con delega allo sport, Casciotti: «Un risultato che conferisce grande prestigio a tutta la città». Il club: «Non ci siamo mai montati la testa e con il cuore continueremo sempre per la nostra strada»

Questa mattina il sindaco e il vice sindaco con delega allo Sport, Giulio Casciotti, hanno ricevuto in Comune la squadra Hockey Potenza Picena, reduce dalla bellissima vittoria che l’ha traghettata nel campionato di Serie A1.

Sono stati consegnati tre attestati: due alle società Hockey Potentia e Hockey Potenza Picena, rappresentate dai due presidenti Rossano Ruffini e Andrea Linardelli, e un terzo a tutta la squadra. «È stato un bellissimo momento di condivisione ed entusiasmo per un risultato che conferisce grande prestigio a tutta la città di Potenza Picena – scrive l’amministrazione -. Grazie a questi ragazzi, alla loro passione, al loro impegno, alla caparbietà con cui hanno portato a casa un traguardo storico. Evviva l’Hockey Potenza Picena».

Lo scorso sette maggio, infatti, la squadra potentina ha vinto 7 a 5 in Puglia, contro il Torre Santa Susanna, ottenendo un traguardo storico, così festeggiato dalla società: «Ci abbiamo creduto, dopo cinquant’anni l’Hockey Club Potenza Picena è promosso in A1 – si legge nella nota del club -. Grazie ai presidenti Linardelli e Ruffini che hanno sostenuto il progetto giovani, presentato dal professor Stefano Muscella, che in collaborazione con gli altri tecnici societari e tutta la famiglia dei dirigenti ed atleti, hanno realizzato un sogno. Questo è solo l’inizio. Non ci siamo mai montati la testa e con il cuore continueremo sempre per la nostra strada. Grazie a chi ci ha dato fiducia». Questa sera dalle 19,30 la squadra festeggerà all’Hockey Stadio San Girio.

