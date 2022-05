Ruba il bancomat al cugino

e preleva oltre 8mila euro

MACERATA - Un 54enne è stato condannato a 1 anno e 2 mesi per furto

13 Maggio 2022 - Ore 18:13 - caricamento letture

Ruba il bancomat al cugino e preleva 8.300 euro. Condannato a 1 anno e 2 mesi per furto un 54enne di Macerata, Gianni Severini. La sentenza ieri al tribunale di Macerata. I fatti che venivano contestati dal pm Francesca D’Arienzo risalgono al giugno e agosto del 2016. Secondo l’accusa, l’imputato il 2 giugno del 2016 si sarebbe introdotto in casa del cugino e impossessato del bancomat. Poi con il bancomat avrebbe effettuato numerosi prelievi per un totale di 8.344 euro. I fatti sarebbero avvenuti a Montelupone e Porto Recanati. Il pm aveva chiesto la condanna a 1 anno e 2 mesi, stessa pena poi decisa dal giudice Federico Simonelli.

(Gian. Gin.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA