Gran tour dei musei,

le iniziative a Macerata

MANIFESTAZIONE in programma dal 14 al 18 maggio. Tra le iniziative la “Notte dei musei” e la “Giornata internazionale dei musei”. E si potrà anche essere artisti per un giorno a Palazzo Buonaccorsi

10 Maggio 2022

Notte dei musei e Giornata internazionale dei musei, appuntamenti con la cultura a Macerata. Le iniziative sono state messe in campo in occasione del Gran tour dei musei 2022 (dal 14 al 18 maggio). Il 14 maggio “Notte dei musei”, il 18 maggio “Giornata internazionale dei musei”. Il tema di quest’anno è “Il potere dei musei. La forza dei musei nella crescita delle comunità”.

Diverse sono le iniziative organizzate dai musei civici e dall’ecomuseo di Macerata. L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il Mic direzione regionale musei Marche e il coordinamento regionale Marche di Icom Italia.

Sabato 14 maggio la Notte dei musei: saranno aperti palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 23 (ultimo ingresso 30 minuti prima). L’Infopoint Macerata resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 23. Alle 19 e alle 21,30 ci saranno due speciali visite guidate della torre civica, al tramonto e in notturna.

Mercoledì 18 maggio in occasione della Giornata internazionale dei musei e della settimana della famiglia, alle 16 a palazzo Buonaccorsi attività educativa gratuita per bambini dai 6 ai 10 anni insieme alle loro famiglie dal titolo “Artisti per un giorno. Realizza il tuo ritratto di famiglia al museo”. Muniti di fogli, matite e supporti, grandi e bambini potranno ritrarsi a vicenda (su prenotazione, inviando una mail a macerata@sistemamuseo.it)

L’ecomuseo delle case di terra Villa Ficana invece propone due eventi che permetteranno ai visitatori di immergersi nel patrimonio materiale e immateriale che l’ecomuseo si propone di conservare e promuovere. Sabato 14 maggio alle 21, sarà possibile passeggiare per le vie del borgo, accompagnati dai volontari del servizio civile e del corpo europeo di solidarietà, alla scoperta di storie e tradizioni durante “NotTourno all’Ecomuseo”.

Mercoledì 18 maggio alle 17,30, in occasione della Giornata internazionale dei musei, l’ecomuseo ospiterà Silvano Fazi per la presentazione del suo libro “Me sa mijj’anne – Ovviro le avventure e le disavventure de òtto generażżïó de contadì de le parte de Macerata”: una presentazione itinerante nell’ottocentesco borgo di case in terra cruda che per un pomeriggio diventerà “la casa” delle storie e del dialetto. Con l’occasione, l’editore Luca Bartoli e Agostino Regnicoli presenteranno la collana Casediterra, che ospita il volume “Me sa mijj’anne”.

Gli eventi sono gratuiti ed è consigliata la prenotazione all’email museovillaficana@gmail.com. Maggiori informazioni al numero 0733470761 (lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 14 e giovedì e venerdì dalle 13 alle 18), sul sito www.ecomuseoficana.it e sulla pagina facebook dell’ecomuseo. Le attività previste si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid.

