Buccolini profeta in patria:

è campionessa regionale

PATTINAGGIO - L'atleta della Juvenilia Pollenza ha conquistato in casa il titolo marchigiano nella gara 1 giro cronometro ad atlete contrapposte senior e un 4° posto nella 5000 metri a punti

10 Maggio 2022 - Ore 16:36 - caricamento letture

Weekend di gare al pattinodromo di Pollenza. Oltre 120 atleti del pattinaggio corsa su pista, appartenenti a 15 società marchigiane, sono stati i protagonisti delle gare per le assegnazioni dei titoli regionali, validi per l’ammissione ai campionati italiani su pista che si terranno a Bellusco in provincia di Milano a luglio.

L’atleta di punta della Apd Juvenilia Valentina Buccolini, ha conquistato in casa il titolo regionale nella gara 1 giro cronometro ad atlete contrapposte senior, staccando le rivali di ben 6 decimi. 4° posto per lei nella 5000m a punti, vinta dalla campionessa europea Linda Rossi della Torollski Center.

Sara Sdrubolini dell’Apd Juvenilia riesce a rientrare tra le atlete che disputeranno il campionato italiano cat. ragazzi. Peccato per gli atleti pollentini Sofia Fermanelli (cat. allievi) e Danny Sargoni (cat. senior), sfortunatamente coinvolti in cadute che hanno compromesso il risultato di gara. Tantissimi gli atleti della categoria cuccioli che si sono esibiti nel classico giro di pista con applausi e premio finale. Bene in generale anche gli altri atleti della APD Juvenilia che hanno disputato le competizioni, per alcuni di loro è stata la prima gara, tra emozione e tensione. La squadra si piazza a metà classifica tra le società partecipanti, mentre vince la Luna Sports Academy. Prossimo appuntamento il 2 giugno a Pollenza con le gare destinate alle categorie giovanissimi ed esordienti, posticipate a causa del maltempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA