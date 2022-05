Tolentino, un tuffo nel 1815 (Foto)

Le note della fanfara a cavallo

incantano piazza della Libertà

RIEVOCAZIONE - Circa 400 i partecipanti provenienti da tutta Italia e da Germania, Francia, Slovacchia e Repubblica Ceca per l'evento, l'esibizione della banda della polizia ha arricchito la Notte 815 e la parata di tutti i gruppi storici

9 Maggio 2022 - Ore 14:59 - caricamento letture

Circa 400 rievocatori provenienti da tutta Italia e da altre nazioni europee come la Germania, la Francia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. Diverse decine di chilogrammi di polvere nera esplosa durante le due giornate della rievocazione.

Questi alcuni dei numeri che possono rendere l’idea del grande successo registrato dalla 24esima edizione della rievocazione storica della Battaglia di Tolentino, combattuta, nei pressi del Castello della Rancia, il 2 e 3 maggio del 1815 dalle truppe franco-napoletane del Re di Napoli Gioacchino Murat e dagli austriaci comandati dal Barone Federico Bianchi e considerata dagli storici come il primo scontro per l’indipendenza d’Italia. Tanti i turisti, provenienti da tutta Italia, che hanno scelto Tolentino per trascorrere il fine settimana, apprezzando anche l’offerta turistica, culturale, l’ospitalità delle strutture ricettive e la prelibatezza delle tipicità enogastronomiche.

«Voglio ringraziare innanzitutto tutti i soci e collaboratori dell’Associazione Tolentino 815 – sottolinea la presidente Patrizia Francioni Scisciani – che hanno lavorato i tempi strettissimi per l’organizzazione, ancora una volta impeccabile, di questa 24esima edizione della Rievocazione. Un abbraccio a tutti i rievocatori che hanno accettato il nostro invito e in grande numero sono venuti a Tolentino e che con la loro partecipazione hanno contribuito a rendere l’evento molto emozionante. Il mio sentimento di stima e riconoscenza, inoltre, va al signor Questore di Macerata e alla Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato che con le loro esibizioni hanno arricchito in maniera straordinaria la Notte 815 e la parata di tutti i gruppi storici. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale, alla Regione Marche, agli sponsor e a quanti hanno collaborato per la buona riuscita della rievocazione e infine un abbraccio a tutti gli spettatori che, sfidando le condizioni meteo, hanno comunque deciso di venire a visitare gli accampamenti e ad assistere alla battaglia».

Il Comandate di Campo Gianfranco Ruello, nelle due giornate, ha diretto in maniera impeccabile i due eserciti che hanno dato vita ad una rievocazione molto spettacolare che, in maniera fedele, ha riproposto al pubblico, in maniera molto emozionante, le fasi salienti delle due giornate della battaglia, sino alla sfortunata e inopportuna ritirata di Gioacchino Murat che ha portato alla disfatta delle sue truppe. I gruppi storici che hanno partecipato non si sono risparmiati e hanno proposto varie movimentazioni come i “carrèe” o le formazioni a “riccio”. Il tutto è stato reso ancora più spettacolare grazie alle cariche a cavallo del 2° Cavalleggeri e dal crepito delle armi ad avancarica a pietra focaia e dai colpi di cannone che hanno echeggiato nella valle del Chienti come più di duecento anni fa.

Pubblico delle grandi occasioni anche in piazza della Libertà per la parata e il saluto alle autorità da parte di tutti i gruppi storici con il concerto della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato. La 24esima edizione della Rievocazione Storica della Battaglia di Tolentino sarà certamente ricordata per i due eventi. La Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, erede e custode delle più antiche tradizioni della cavalleria, propone una immagine altamente suggestiva ed una straordinaria fusione tra musica, arte dei suoni e l’equitazione, una tra le più antiche e nobili discipline sportive. Diretta dall’ispettore superiore Silverio Mariani ha proposto un repertorio con molti brani che hanno spaziato dalla musica contemporanea e pop alla musica classica e d’opera. Immancabile l’esecuzione, al termine del concerto, della marcia d’Ordinanza della Polizia di Stato “Giocondità” e dell’Inno di Mameli.

La Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato si è esibita in piazza della Libertà durante la Notte 815 e la domenica mattina in occasione della parata d’onore di tutti i gruppi storici partecipanti alla rievocazione storica. Molte autorità presenti a Tolentino, sia civili che militari, tra cui il prefetto Flavio Ferdani, il questore Vincenzo Trombadore, il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, il sindaco di Corridonia Paolo Cartechini. Le manifestazioni della rievocazione storica della Battaglia di Tolentino sono state promosse dall’Associazione Tolentino815 e dal Comune di Tolentino con il contributo e patrocinio della Regione Marche, della Assm spa – Terme di Santa Lucia – AeM, Associazione Diaframma Zero, dell’Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA