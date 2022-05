La colonna sonora della solidarietà diventa un cd

MONTEFANO - L'orchestra fiati "Insieme per gli altri" lo presenterà venerdì 13 maggio alle 21 al teatro La Rondinella. Il ricavato sarà devoluto alla Lega del Filo d'oro

9 Maggio 2022 - Ore 12:01 - caricamento letture

Musica e solidarietà, l’orchestra fiati “Insieme per gli altri” mette a segno un nuovo importante progetto. Venerdì 13 maggio al teatro La Rondinella di Montefano sarà presentato il nuovissimo cd dell’orchestra. Cinquemila copie del disco registrato interamente nel teatro di Montefano. Il ricavato dalal vendita sarà devoluto interamente alla Lega del Filo d’Oro.

L’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” nasce circa tre anni fa per volontà di un gruppo eterogeneo di musicisti che nel segno della solidarietà ha fatto proprio questo motto: “Dove le parole finiscono, inizia la musica.”(E di solidarietà c’è sempre bisogno: finisce una pandemia che sembrava infinità, inizia una guerra di cui nessuno sentiva il bisogno.) Per questo motivo si esibiscono: favorire raccolte fondi per Enti di beneficenza, associazioni no-profit e organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. Nasce così la “Colonna sonora della solidarietà”; creare gratuitamente eventi musicali ad ingresso libero con lo scopo di sostenere quanti si prodigano per il bene comune e per il bene degli altri.

E proprio durante uno di questi concerti, venerdì alle 21 al teatro La Rondinella, alla presenza delle autorità civili e militari, sarà presentata la nuovissima produzione dell’orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri” diretta magistralmente dal direttore artistico maestro Gianpiero Ruggeri.

Il cd potrà essere acquistato a tutti concerti dell’orchestra o telefonando al numero 345 775 4641. «Ringraziamo – fa sapere l’orchestra – Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’oro e il sindaco Angela Barbieri e la sua Giunta per la concessione del teatro».

«Dietro questa “mission”, non poteva non esserci il coinvolgimento ed il sostegno di alcune aziende del territorio, senza le quali non sarebbe stato possibile raggiungere i numerosi obbiettivi finalizzati, visto e considerato che l’orchestra si muove senza alcun contributo pubblico. Per tale motivo il direttivo dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”, unitamente alle associazioni di volontariato con cui abbiamo collaborato, ringrazia la sensibilità di quanti attraverso le loro aziende hanno creduto, credono e crederanno in questo ambizioso progetto: Gabriele Miccini di Appignano della Giessegi (un ringraziamento particolare all’Ing. Gabriele Miccini per averci concesso il logo “Giessegi per il Sociale” che utilizzeremo in tutte le nostre iniziative solidali, Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata, Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata, Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano, Fabio Fiorani della Fina di Appignano, Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano, Gianluca Gasparrini di Mondo Infissi di Appignano, Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano, Ing. Juek Mosiewicz di Urbisaglia e del Dott. Angelo Calabrese di Civitanova delle Cantine Murola di Urbisaglia, Francesco Pellegrino della Logichem di Appignano, Enzo Marinacci di Casette d ‘Ete delle Grafiche Fioroni di Casette d Ete, Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata, Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino, Cesare Bisconti della Catmo Catering, Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano, Torquato Marchesini di Loro Piceno, Enrico Crucianelli della Crucianelli Resti Edil di Tolentino, Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro, Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia, Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino, Pietro Ciucciove’ del Vivaio Ciucciovè di Montecassiano».

