“Dio è morto?”,

caffè filosofico alla Romana

CIVITANOVA - Nuovo incontro del Nice Bar domani martedì 10 maggio alle 21.15

Continua a Civitanova l’avventura dei caffè filosofici al bar. Il Nice Bar ritorna domani martedì 10 maggio alle 21.15, per parlare di un tema davvero basilare non solo per la filosofia ma per la storia dell’umanità: “Dio è morto?”. Il bar che ospiterà l’incontro è la Romana, in corso Umberto I, 124

«Senza Dio non c’è morale né consolazione, dice qualcuno – è quanto si legge nella presentazione degli organizzatori – Del resto anche Dostoevskij fa dire a un suo personaggio:” Se Dio non esiste, tutto è permesso”. Dal Novecento in poi, dopo l’annuncio della morte di Dio da parte di Nietzsche, qualcosa cambia. Sembra che non ne abbiamo più bisogno. Forse la fede in Dio è addirittura dannosa, dice qualche altro. I caffè filosofici non sono lezioni frontali: si tratta di libere discussioni su varie tematiche, a partire da brevi spunti. Sarà presente un esperto di filosofia che però, a differenza delle classiche conferenze, guiderà la discussione senza intervenire. Chissà se alla fine del dialogo si arriverà ad un risultato condiviso da tutti?»

L’ingresso è libero

Il prossimo incontro a Civitanova sarà il 7 giugno: Chi può dirsi felice?

