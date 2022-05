Aiart nazionale,

Lorenzo Lattanzi

confermato vicepresidente

MACERATA - La nomina dell'insegnante e presidente regionale ieri al termine della due giorni assembleare. Presidente il professor Giovanni Baggio

9 Maggio 2022 - Ore 10:28 - caricamento letture

Lorenzo Lattanzi, insegnante di Macerata e presidente dell’Aiart Marche, è stato confermato vice presidente nazionale dell’associazione Aiart- Cittadini Mediali. La due giorni assembleare si è conclusa ieri e ha visto anche la riconferma di Giovanni Baggio come presidente.

La prima intensa giornata, dal tema “Riflessi nello schermo”, è stata dedicata, come si legge nel resoconto dell’Aiart – all’approfondimento di numerose tematiche: ‘Dagli sceneggiati alla fiction’; ‘Il racconto della realtà tra sete di informazione e condizionamento politico- culturale’; ‘L’attenzione ai minori e agli adolescenti: come è cambiata la tutela, quali le richieste degli utenti e quali le risposte istituzionali’; ‘La percezione dell’Io attraverso lo sguardo dei social’. Si sono alternati al microfono numerosi studiosi che hanno potuto offrire chiavi di lettura inedite e al tempo stesso fondamentali dei principali fenomeni mediali contemporanei: Gloria Giorgianni (Produttrice cinematografica), Monica Zapelli (Sceneggiatrice), Saverio Simonelli ( Giornalista e scrittore), Stefania Garassini (Docente Universitaria e Scrittrice), Marco Ravaglioli (Giornalista e politico), Valerio Cataldi (Giornalista e presidente dell’Associazione Carta di Roma), Maurizio Fiasco (Esperto della Consulta Nazionale Antiusura, Ricercatore e docente su Sicurezza Pubblica e Gioco d’azzardo), Fabio Bolzetta (Giornalista, conduttore tv e presidente WeCa); Michele Mezza (Giornalista, saggista e docente universitario), Riccardo Colangelo (Giurista e docente universitario); Marisa Marraffino (Avvocato e difensore d’ufficio del Tribunale per i Minorenni), Mussi Bollini (Vice direttrice Rai Ragazzi con delega a Rai Gulp), Luca Borgomeo (Giornalista e componente del Comitato media e minori).

La seconda giornata, dedicata al rinnovo delle cariche associative è iniziata con il messaggio di Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Comunicazione Cei, che ha sottolineato come non si tratti di una mera formalità, «ma di un momento in cui si esprime l’appartenenza profonda a uno stile di vita, a una condivisione di valori, d’idee e di progetti. La chiave di volta sta nella motivazione con cui ci si accosta a questi atti che segnano indubbiamente un passaggio»; si è poi passati a ‘Ragazzi nella Rete: questioni educative aperte dal e nel digitale’, intensissimo intervento del Prof. Marco Brusati (docente universitario a contratto, direttore dell’Associazione Hope Music).

Infine dopo la relazione di fine mandato del professor Giovanni Baggio e il dibattito assembleare si è proceduto all’elezione del comitato nazionale così composto: Giovanni Baggio (presidente), Lorenzo Lattanzi e Sandra Costa (vicepresidenti), Riccardo Colangelo (tesoriere), Stefania Garassini, Loredana Albano, Dora Polizzi, Rita D’Addona, Luca Borgomeo.

