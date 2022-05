Salvi i fondi per la scuola,

confermati i 3 milioni per Matelica

SISMA - Serviranno a ricostruire l'istituto d’infanzia. L'assessore Procaccini: «Comunicazione arrivata dal ministero». Il gruppo di opposizione “Per Matelica” aveva detto che era stato perduto

Scampato il pericolo di aver perso i fondi per ricostruire la scuola dell’infanzia, che era stato denunciato dal gruppo di opposizione “Per Matelica”, perché gli uffici comunali non avevano spedito la documentazione al ministero dell’istruzione, entro la scadenza indicata.

Ad annunciare il “lieto fine” è l’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini: «Con una nota dello scorso 2 maggio il ministero dell’Istruzione ha comunicato al comune di Matelica l’ammissione a finanziamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’Infanzia Bellini, confermando il contributo di 3 milioni di euro, provvisoriamente assegnato nei mesi scorsi, proprio quel finanziamento che ahimè il gruppo di opposizione Per Matelica aveva falsamente divulgato e dichiarato come “perso” attraverso un volantino recapitato in tutte le abitazioni della città». Rosanna Procaccini si sofferma anche sugli interventi previsti dall’ordinanza speciale per Matelica, di recente approvata dal commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini: «Con l’ordinanza speciale dello scorso 14 aprile, il commissario Legnini ha ammesso a finanziamento diversi edifici pubblici danneggiati dalle scosse tra le quali il museo Finaguerra, il nuovo centro operativo comunale, il palazzo municipale, palazzo Filippini. A breve saranno indicati nel dettaglio i finanziamenti ottenuti con l’ordinanza speciale, ma anche gli altri fondi ottenuti e legati al Pnrr, con i quali verranno effettuati interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana in alcune zone di Matelica».

