“Chiese aperte”,

visite guidate a Sant’Agostino

MORROVALLE - L’Archeoclub accompagnerà i visitatori in tour guidati all’interno della struttura per tutta la giornata, dalle 10 alle 17

7 Maggio 2022 - Ore 12:42 - caricamento letture

Anche la sede di Morrovalle aderisce a “Chiese Aperte”, l’iniziativa dell’Archeoclub d’Italia, che prevede l’apertura straordinaria di edifici di culto, santuari, monasteri e conventi in tutta Italia. L’iniziativa, giunta alla 28° edizione e che torna in presenza dopo tre anni di stop a causa della pandemia da covid-19, vedrà aprire le porte di più di 60 edifici da Nord a Sud.

«Morrovalle è uno dei 10 comuni marchigiani toccati dall’iniziativa – si legge in una nota dell’amministrazione – e lo farà con l’apertura straordinaria della chiesa di Sant’Agostino, in piazza Vittorio Emanuele. La chiesa attuale è stata costruita a partire dal 1723 e sorge nello stesso luogo di quella originale, della quale, purtroppo non si hanno né notizie né descrizioni. L’abside ospita il coro ligneo e, a destra dell’altare maggiore, è collocata una splendida “Contemplazione” del XIV secolo, attribuita al pittore veronese Claudio Ridolfi. L’opera raffigura Santa Margherita d’Antiochia in estasi con lo sguardo rapito da una visione celeste. Sull’altro lato della navata si trova un prezioso crocifisso del XVI secolo scampato all’incendio che distrusse la chiesa di San Francesco nel 1560».

L’Archeoclub accompagnerà i visitatori in tour guidati all’interno della struttura per tutta la giornata, dalle 10 alle 17. Alle 17 la dottoressa Federica Franceschetti terrà un intervento con al centro proprio la storia della chiesa di Sant’Agostino. La partecipazione è gratuita.

