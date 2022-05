A 30 anni dalla strage di Capaci,

Pino Arlacchi a Unimc

MACERATA - Amico di Falcone e Borsellino, ha redatto il progetto esecutivo della Dia, presenterà “Giovanni e io. In prima linea con Falcone contro Andreotti”. Appuntamento il 10 maggio

7 Maggio 2022 - Ore 17:47 - caricamento letture

In occasione del trentennale della strage di Capaci il 10 maggio sarà ospite all’Università di Macerata Pino Arlacchi, docente di Sociologia, ex vicesegretario generale e direttore esecutivo del programma antidroga e anticrimine dell’Onu, collaboratore e amico dei giudici Chinnici, Falcone e Borsellino.

L’appuntamento, che da parte del ciclo di seminari “Pagine di storia”, è alle 16 all’auditorium Unimc di via Padre Matteo Ricci. Arlacchi, Deputato e senatore, parlamentare europeo, tra i maggiori architetti della strategia antimafia italiana negli anni Ottanta e Novanta, presenterà la sua ultima pubblicazione: “Giovanni e io. In prima linea con Falcone contro Andreotti”. La presentazione sarà preceduta dai saluti del rettore Francesco Adornato e del presidente del Tribunale Paolo Vadalà. Ne discuterà con l’autore Angelo Ventrone, docente Unimc di Storia contemporanea e ideatore del ciclo di seminari. Arlacchi ha redatto il progetto esecutivo della Dia, la Direzione investigativa antimafia, e ha fatto parte del comitato internazionale di tre esperti costituito dalla Repubblica popolare cinese per la sicurezza dei Giochi olimpici del 2008. Il maggior risultato ottenuto da Arlacchi durante il suo mandato alle Nazioni Unite è stato l’approvazione da parte dei Paesi membri del Trattato mondiale contro la criminalità organizzata transnazionale, il sogno di Giovanni Falcone. È presidente del Forum internazionale di criminologia e diritto penale, un’associazione di studiosi d’eccellenza provenienti da 50 paesi, con sede a Pechino.

Il prossimo appuntamento, nell’ambito delle iniziative legate al Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi del 9 maggio, è per il 12 maggio alle 16 sempre all’Auditorium Unimc con la presentazione e la proiezione del documentario “Italicus. La verità negata”, con la partecipazione di produttore, regista e rappresentanza del Liceo “Laura Bassi” di Bologna.

