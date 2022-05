In bici da Padova a Civitanova

«Da quando ho un peacemaker

pedalo per aiutare gli altri»

SOLIDARIETA' - Gianluca Santacatterina partirà domani dalla sede dell'istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Attivata attraverso Gaia onlus una raccolta fondi per aiutare la ricerca e le cure nel campo della oncoematologia infantile

6 Maggio 2022 - Ore 10:22 - caricamento letture

Due giorni per coprire, in bicicletta, i quasi 400 chilometri che dividono la sede Padovana della “Fondazione Città della Speranza” dalla sede di “Progetto Gaia Onlus” di Civitanova. Gianluca Santacatterina partirà domani dalla sede dell’istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza per consegnare il Gagliardetto della Fondazione il giorno successivo ai responsabili di Progetto Gaia Onlus a suggellare ed evidenziare lo stretto rapporto di collaborazione tra le due realtà.

«L’esperienza che ho vissuto mi ha insegnato quanto sia importante coltivare la salute e la cultura della prevenzione – afferma -. Se si parla di bambini, sento forte in me la motivazione a fare qualcosa di concreto per sostenere la ricerca. Poter supportare la missione di Città della Speranza ed aiutare i piccoli pazienti che lottano contro malattie gravi è per me un onore». Solo un anno fa, a marzo 2021, Gianluca veniva ricoverato per due settimane nel reparto di terapia semintensiva dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso per improvvisi e gravi problemi cardiaci e il primo aprile 2021 gli veniva impiantato il pacemaker. Da allora è salito in sella e non si è più fermato. Rischiare inconsapevolmente la vita ha fatto sì che apprezzasse di più il valore della sua e di quella degli altri in generale. Insieme alla sua bici percorso oltre 10mila chilometri da luglio 2021 ad oggi con l’obiettivo diffondere un messaggio di speranza oltre i confini nazionali.

Le sue lunghe pedalate benefiche mirano a diffondere la cultura della prevenzione (che a lui ha letteralmente salvato la vita), infondere fiducia alle persone con la stessa patologia e promuovere raccolte fondi a favore di associazioni. A settembre 2021 – a soli 5 mesi dall’intervento – ha pedalato da Schio ad Ostuni e a ottobre da Trieste a Ventimiglia. Nelle scorse settimane è arrivato a Monaco di Baviera partendo, sempre da Schio. Per la pedalata da Padova a Civitanova è stata attivata una raccolta fondi per aiutare la ricerca e le cure nel campo della oncoematologia infantile (www.cittadellasperanza.org). Per donazioni, Iban: IT69 F058 5660 7501 7857 0174 961 intestato a Fondazione Città della Speranza. Causale: dal Veneto alle Marche. Puoi seguire Gianluca nel profilo Instagram @gianluca_santacatterina o nel suo Blog www.gianlucasantacatterina.it . Il progetto Gaia è un associazione di genitori di bambini malati di tumore (www.onlusprogettogaia.it) e tra le sue missioni ha quella di sostenere la ricerca e dal 2018 sostiene con un assegno annuale di 25mila euro alla “Città della Speranza”. Da qui nasce questa collaborazione e questo progetto per raccogliere fondi importanti per la ricerca. Gaia finanzia altri due progetti, uno con l’università di Bari e uno con il politecnico di Ancona insieme alla Fondazione Salesi, oltre a sostenere economicamente le famiglie e il reparto di Oncoematologia del Salesi di Ancona con giochi per i bambini e qualsiasi altra necessità può occorrere.

