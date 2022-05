Colavitto sposa l’Ancona

«Felice di restare per altri due anni»

LEGA PRO - Il tecnico campano ha firmato un biennale, l'amministratore delegato Roberto Ripa: «E' un segnale importante di continuità, di voglia di crescita e di rafforzamento del percorso fatto fino a oggi»

Gianluca Colavitto resta sulla panchina dell’Ancona. Raggiunto un accordo biennale con il tecnico campano che si lega per altri due anni ai colori biancorossi dopo il bel percorso delle ultime tre stagioni. A fare gli onori di casa il nuovo amministratore delegato Roberto Ripa.

«La società comunica che è stato raggiunto l’accordo con mister Colavitto, che sarà il tecnico dell’Ancona per le prossime due stagioni- ha dichiarato Ripa -. Siamo soddisfatti di proseguire il rapporto iniziato con lui tre stagioni fa. Questo per noi è un segnale importante di continuità, di voglia di crescita e di rafforzamento del percorso fatto fino a oggi. Insieme ci apprestiamo a vivere nuove sfide importanti che riguardano sia la parte strutturale che quella sportiva». Raggiante Mister Gianluca Colavitto: «Sono veramente felice, far parte della famiglia Ancona per altri due anni è per me una soddisfazione enorme». Sulla stessa lunghezza d’onda il ds Francesco Micciola: «Siamo contenti della conferma del mister. Ero molto convinto che potesse rimanere visto il grande lavoro fatto. Ringraziamo la Società per la fiducia. Inizieremo subito a prepararci per affrontare al meglio la nuova stagione». Nel corso della prossima settimana verrà indetta una nella quale saranno illustrati sia il progetto tecnico che quello operativo della società.

