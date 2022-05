“Vorrei andare al mare”,

Yfit a fianco dell’Afam:

una raccolta fondi alla partita

MACERATA - La società di calcio femminile chiederà ai propri supporters un piccolo contributo in favore del progetto dell'associazione Alzheimer Uniti Marche odv

L’associazione Yfit calcio femminile si schiera accanto all’Alzheimer e all’associazione Afam di Macerata per sostenere il progetto “Vorrei andare al mare”, con un’iniziativa di raccolta fondi sulla piattaforma Eppela per realizzare una vacanza per persone malate di Alzheimer. Lo scorso settembre l’associazione Afam ha organizzato una vacanza a Cesenatico con dieci persone malate di Alzheimer. «È stato un passo importante verso il cambiamento per garantire alle persone malate una vita di qualità e una normalità autentica – si legge nella nota -. La sfida dello scorso anno è stata vinta e ha aperto la strada ad un nuovo obiettivo: quello di far sì che la vacanza, realizzata in sicurezza e con l’assistenza di personale specializzato, non restasse un evento eccezionale ma divenisse una consuetudine alla portata di tutti».

A sostegno dell’iniziativa un goal importante l’ha voluto segnare l’associazione Yfit calcio femminile, che domenica scenderà in campo contro la Polisportiva Mandolesi di Porto San Giorgio al campo di Collevario alle 17.30 per un match valevole per il campionato di Eccellenza Femminile chiedendo ai propri supporters un piccolo contributo in favore del progetto. «Credo che segnali importanti vadano inviati anche dai giovani e per i giovani e questa giornata ci sembra possa essere un primo passo per abbattere lo stigma che è spesso legato all’Alzheimer e per lanciare iniziative di vicinanza e sostegno nei confronti dei nostri cittadini più fragili – ha detto il presidente della Yfit calcio femminile Massimiliano Avallone – per cui ci auguriamo davvero di vedervi tutto al campo di Collevario domenica prossima».

